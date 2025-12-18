獨家》最快春節前確定！ 政院不副署財劃法 中央撥學校午餐章Q獎勵金迎轉機

隨政院宣布將不副署修惡版的財劃法，由中央補助的學校午餐使用國產章Q食材獎勵金補助也迎來轉機。（資料照）

為鼓勵學校午餐使用國產食材，只要使用三章一Q食材，每名學生補助10元，也讓採用國產食品比例逾99%，隨「財劃法」修惡，中央3成經費撥到地方，導致中央難再補助，隨政院決定不副署，該措施將有轉機，農糧署今（18日）表示，春節前會和地方協議章Q補助款。

藍白挾立院優勢修惡「財劃法」，將中央4165億元的經費劃給地方，更刻意獨厚藍白執政的縣市，高雄等綠營縣市獲得的分配款則比修法前更少，隨財劃法修惡，政院原決定自2026年起教育部不再編列營養午餐章Q獎勵金，回歸由地方自行編列預算，有農民團體擔憂，若由地方自行編列，使用國產食材比例恐怕降低，另各地方也可能會採用不同農產品，如目前一個月供應學童至少1次的國產豆漿是否可能就此中斷等，導致如大豆、紅豆等雜糧為主的農民團體難以決定是否繼續和農民契作。

行政院長卓榮泰日前表示，為守護國家根本大法「憲法」，將不副署立院修惡版「財劃法」，學校午餐章Q獎勵金也迎來轉機，農糧署主秘陳立儀表示，因應目前「財劃法」仍在協商，農糧署仍會制定產銷履歷等制度，包含確保產銷履歷農作物的生產與驗證等外，也會盡可能確保學校午餐使用國產食材的每名學生10元獎勵金。

陳立儀進一步指出，會跟各縣市政府協商討論，討論未來章Q獎勵金中央、地方要如何分攤，隨每個縣市的財務狀況不一，未來使用國產食材的每名學生費用補助甚至可能會比10元更多，會努力在春節前敲定相關獎勵補助細節，以讓團膳業者、農民團體等可談契作與開菜單。

中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信則樂見對學校午餐採用國產食材可有全國統一做法，他表示，各縣市政府的財務狀況不一，有全國一致的規定與適用範圍與獎勵標準，才能讓學校端採購更一致。

依農糧署統計，國內僅產銷履歷耕作面積已達12萬公頃，產量達133萬噸，產值已到450億元。

