    首頁 > 生活

    苗栗道路拓寬挖到山佳遺址文物 百歲橋以南將復工

    2025/12/18 14:59 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗竹南公義路至頭份信義路拓寬案路線經遺址文化層，百歲橋以南將復工。圖為之前工程挖掘出部分文物後進行測量畫面。（苗縣府提供）

    苗栗竹南公義路至頭份信義路拓寬案路線經遺址文化層，百歲橋以南將復工。圖為之前工程挖掘出部分文物後進行測量畫面。（苗縣府提供）

    苗栗縣頭份市信義路690巷可銜接竹南鎮公義路，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，地方長期反映盼拓寬改善，獲內政部核定1.8餘億元動工。不過，因工程路線行經曾出土史前文物的山佳遺址文化層，9月初發現文物後，工程暫停3個月後，因百歲橋以南工區不屬於遺址範圍，預計年底前復工；百歲橋以北工區則將進行文物搶救發掘。

    苗縣府文化觀光局指出，因百歲橋以南不屬於於山佳遺址範圍，縣府交通工務處可以繼續工程；至於屬於山佳遺址範圍的百歲橋以北工區，文觀局近期將上網招標、經費估計約2000萬，先制定搶救發掘計畫在送交文資審議委員會審議通過後，得標的專業團隊再入場搶救文物。

    由於搶救發掘的考古工程必須較細緻避免破壞可能存在文化層的陶器等文物，可能須採取人工挖掘等方式，縣府文觀局預估，搶救發掘文物需2年時間，與縣府交工處商議後，將依路線分不同階段進行。

    竹南鎮山佳里於1980年代，發現地表出土不少石器與陶器的文化層，引起文史工作者關切，至今仍積極爭取山佳遺址能獲指定為文化資產；文史工作者認為，山佳遺址可能是先民於新石器時代的陶器製造場所，若往下挖掘，有可能發現長達4000多年的文物。

