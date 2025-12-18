逾70歲繳回駕照享TPASS回饋 交通部4新制明年元旦上路

交通部邀藝人沈文程（右2）代言推動駕照管理新制。（交通部提供）

明年元旦起，交通部有4項新制要上路，包括「年滿70歲以上長者自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋」、「遊覽車客運業車輛應裝置駕駛識別設備」、「國際郵輪在台母港營運新制」、「國際掛號小包服務調整」。

「年滿70歲自願繳回駕照，提供TPASS乘車回饋」方面，年滿70歲以上長者自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書、加入TPASS常客後，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸，包含公路、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車，依實際搭乘電子票證支出金額補助50％回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年。

請繼續往下閱讀...

「遊覽車客運業車輛應裝置駕駛識別設備」為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

「國際郵輪在台母港營運新制」方面，2026年起國際郵輪在台母港營運，應於我國設立在台分公司或委託我國船務代理業代為處理郵輪載客業務，若有消費爭議案件，將由航港局及觀光署分別督責郵輪公司及旅行社各依權責處理，以保障消費者權益。

「國際掛號小包服務調整相關措施」配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自2026年起取消「國際掛號小包」（不含中國）之簽收及書面查詢服務。「國際掛號小包」取消收件人簽收及書面查詢服務，但維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務；明年1月1日至3月31日間，凡交寄「國際掛號小包」提供每件10元郵資減免優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法