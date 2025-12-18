為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹縣公設民營頭重托嬰中心 今揭幕啟用

    2025/12/18 14:54 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣副縣長陳見賢（中）說，頭重托嬰中心是新竹縣第9個公設民營的托嬰服務據點。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（中）說，頭重托嬰中心是新竹縣第9個公設民營的托嬰服務據點。（記者黃美珠攝）

    新竹縣第9個公設民營的托嬰中心今天在竹東鎮頭重里揭幕，就在頭重里民活動中心2樓，委由社團法人台南市茉兒教育啟航協會開辦。副縣長陳見賢說，這個頭重托嬰中心可收托28名0歲到2歲的嬰幼兒，師生照顧比是1比4，可望減輕竹東外五里地區年輕父母的育兒照顧壓力。

    陳見賢說，新竹縣民平均年齡40歲，竹北更是只有38歲，是個年輕的城市。

    竹東總人口數早就超過10萬，他在2002年當竹北市代會主席時，竹東鎮代會有15席、湖口鄉代會14席，但是竹北市代會僅13席，現在因為人口成長而增加到20多席。竹北的發展像是「坐高鐵」，竹東則是「搭自強號」甚至後來慢慢的變成搭普通列次，因為人口始終徘徊在9萬多。

    但他相信，只要縣府把相關的公共建設做好，依輕重緩急來推動，民眾最終會選擇適合居住的地方，一如竹東外五里現在就發展得很不錯，人才會越來越多。

    他說，新竹縣要生育、養育、教育1個孩子的花費，占所有家庭支付額的12%多。一般托嬰收費標準是家戶所得的10%；新竹縣家戶所得是180幾萬、名列全國第一，所以換算應要1萬8000元，但實際花費卻都超過了前述標準，竹北更因房價高、人事成本高等，托嬰收費高達2萬多元，所以他特別感謝茉兒教育啟航協會從台南來竹東幫助大家。

    為了讓竹東外五里這些年輕新移民家庭的夫妻敢生、願意生育下一代，縣府可以做的除了開辦公設民營托嬰中心之外，未來就是增加非營利幼兒園，減輕年輕父母的負擔。

    新竹縣頭重托嬰中心就在頭重里民活動中心的2樓，可收托28名0歲到2歲的嬰幼兒。（記者黃美珠攝）

    新竹縣頭重托嬰中心就在頭重里民活動中心的2樓，可收托28名0歲到2歲的嬰幼兒。（記者黃美珠攝）

