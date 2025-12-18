宜蘭三星蔥產值破3億元 再推新品蔥爆米飯堡

宜蘭三星地區農會總幹事黃存誠（中），邀請民眾參加青蔥銀柳節，品嘗最新商品蔥爆米漢堡。（記者王峻祺攝）

宜蘭三星蔥產值今年突破3億元，三星地區農會在農糧署東區分署輔導下，再推新品「蔥爆米漢堡」，共有牛肉與雞肉2款口味，僅需加熱即可快速享用，農會也將舉辦青蔥銀柳節推廣，透過市集活動，行銷在地2大農特產。

東區分署指出，米漢堡以產銷履歷米製作，口感香Q紮實、來源透明，並結合宜蘭代表性三星蔥，香氣濃郁、清甜不嗆辣，搭配獨家調製醬汁，層層堆疊出兼具地方特色與創新風味的米食料理。

東區分署表示，目前宜蘭通過三星蔥產銷履歷驗證面積達94 公頃，充分提升食用安全與市場信任度，米漢堡上市不僅展現加工加值成果，更代表宜蘭農業逐步走向智慧生產、品牌化與市場策略化的重要里程碑。

三星地區農會總幹事黃存誠說，三星蔥今年8月起價格居高不下，近期稍微回穩至每公斤150元左右，今年共同運銷金額突破3億元，農民獲利狀況佳，另結合「三星米」與「三星蔥」，委外代工製作蔥爆米漢堡，有信心成為市場新寵兒。

三星銀柳目前也進入採收期，今年產值2500萬元，有13個貨櫃外銷東南亞，農會也將於24、25日舉辦青蔥銀柳節，集結50攤商行銷農特產，民眾完成闖關有機會獲得50元折用券，門市消費滿額可抽住宿券等好禮。

民眾搶先品嘗蔥爆米漢堡，讚不絕口。（記者王峻祺攝）

宜蘭三星蔥產值今年突破3億元，三星地區農會在農糧署東區分署輔導下，再推新品「蔥爆米漢堡」，僅需加熱即可快速享用。（記者王峻祺攝）

