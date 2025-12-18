為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    柳丁哥哥在秀朗橋下驚見藍腹鷴遭路殺！痛心「最傻眼的路殺」

    2025/12/18 14:01 即時新聞／綜合報導
    二級保育類動物藍腹鷴竟在秀朗橋被路殺。（圖擷自柳丁哥哥臉書）

    二級保育類動物藍腹鷴竟在秀朗橋被路殺？「柳丁哥哥」甘子禾17日在臉書PO文表示，他日前外出採買東西時，意外在新北市秀朗橋下的人行道上，發現一隻遭到路殺的藍腹鷴，在市區遇到藍腹鷴遭路殺令他感到震驚，也立刻已聯繫相關單位處哩，直呼「這次無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中最難忘的經驗。」

    「柳丁哥哥」甘子禾在臉書PO文表示，16日早上他行經中和要去採買東西時，發現秀朗橋下的人行道上好像躺著一隻動物，於是趕緊停下來查看，起初只覺得這隻鳥的羽毛很大很美，但仔細一瞧，赫然驚覺竟是藍腹鷴，他當下感到相當震驚，心想「不可能啊！這裡算是市區耶！雖然左側遠方有安坑山區，但距離也不算近，以海拔來說，藍腹鷴怎麼可能會出現在這裡啦！」

    後續他立刻查詢鳥類圖片，確認就是二級保育動物藍腹鷴，由於在市區遇到藍腹鷴遭路殺實在太罕見，他趕緊聯繫生態好友，幫忙將這隻藍腹鷴送至農業部生物多樣性研究所，交給相關單位做進一步的研究，同時也不忘把發現地點的座標上傳至「路殺社—生命守護者」，這將會成為研究中很重要的紀錄。

    「柳丁哥哥」嘆：「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中最難忘的經驗。」同時也呼籲，若民眾遇到保育類野生動物遭路殺，卻不曉得如何處理，可以致電農業部生物多樣性研究所（04-9276-1331）請求協助。

    貼文底下也吸引大批網友留言，紛紛猜測會不會是偷養跑出來的，有網友指出，看尾羽有關籠的損傷痕跡，這隻應該是有人養在家裡，不小心跑出來的，或是不想養了就隨便放出來的。

