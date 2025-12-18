全國首創「低碳米」示範成效佳 雲林明年擴大面積

雲林縣府與中興大學研究團隊、青農合作，在水稻生長期導入益生菌液態肥，監測發現二氧化碳等溫室氣體排放量減少，且化學肥料使用量變少，收成量增加。（雲林縣府提供）

配合2050淨零排放，雲林縣府推動農業減碳，在水稻生長期導入益生菌液態肥，經過1年半在大埤示範3期稻作，監測結果包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等溫室氣體排放量及使用化肥量都減少，產量則增加，縣府也與碾米廠合作加工成白米，且媒合企業認購，反應熱烈，計畫明年擴大示範，生產的低碳白米能在超市上架。

雲林是農業大縣，農作物生長期間因使用肥料，加上田間浸水，過程中會產生二氧化碳、甲烷等溫室氣體，縣府與中興大學生命科系教授林幸助研究團隊合作，去年開始在大埤鄉青農謝志坪的水稻田示範益生菌液態肥友善栽培技術，作為低碳稻作試驗場域。

請繼續往下閱讀...

謝志坪表示，試驗場域有3區，共計6分地，都有試驗組及對照組，從插秧到收割，生長期間每週要噴灑一次益生菌，連續10週，並監測溫室氣體排放情形。

謝志坪說，經過1年半共3期稻作試驗，可能是使用益生菌改善土壤健康，收成量有增加，1期作增加約15%、2期作增加約1成，肥料使用量也減少約25%，而且觀察發生田間的生態變豐富。

縣府計畫處長李明岳指出，監測數據顯示，使用益生菌的水稻田，1年的甲烷排放量減少81%、氧化亞氮減少68%、二氧化碳排放降低77%。

李明岳表示，要打開後端通路，增加農民收益才有誘因推廣，縣府透過玉山碾米廠加工，並與大自然交易平台公司合作媒合企業認購低碳米，得知是農業減碳、友善耕作模式反應不錯，現有9家認購1000多公斤，也歡迎民眾踴躍認購，可洽詢玉山碾米廠。

李明岳說，目前示範稻田僅0.6公頃，明年將擴大為5至10公頃，並持續媒合後端銷售，希望未來低碳米做的飯糰也能在超市販售。

雲林縣府與中興大學研究團隊、青農合作，在水稻生長期導入益生菌液態肥，監測發現二氧化碳等溫室氣體排放量減少，且化學肥料使用量變少，收成量增加。（雲林縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法