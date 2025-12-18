北市跨年晚會信義區三階段交管 24日起先封市府路5車道

台北市今年有府前廣場跨年晚會，還有天后蔡依林大巨蛋跨年演場會，周邊預計湧入大批人潮，交通局今天公布12月31日行車動線。（交通局提供）

跨年倒數！台北市今年有府前廣場跨年晚會，還有天后蔡依林大巨蛋跨年演場會，周邊預計湧入大批人潮，交通局今天預告，因應舞台搭設，24日起凌晨零時起封閉市府路（松壽─松高）東側五車道；另公布12月31日行車動線，信義區跟往年一樣，當晚7點起三階段交管，時段性逐步擴大管制範圍，車輛只出不進或禁止進出，且自下午5點起，管制區內路邊汽機車位禁停、黃線禁止臨停，周邊YouBike場站陸續暫停借還車，55條公車路線改道行駛；散場部分，37條公車路線延後收班、四線接駁公車疏運。

第一階段（19:00-20:00）管制：松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東、忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第二階段（20:00-22:00）管制：包含一階管制範圍，再納入逸仙路（忠孝東─仁愛）及仁愛路（光復南─逸仙），禁止車輛進出。

第二階段（22:00-1/1 03:00）管制：忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德─松仁、莊敬─基隆、基隆─光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東─仁愛）及忠孝東路（光復南─松信）所圍區域，禁止車輛進出。

12月31日下午2點至深夜12點，府前廣場、松德平面停車場等16座停車場，提高停車費率為每小時80元至100元。

下午5點起，路邊汽機車格禁止停車、黃線禁止臨停；晚間6點起，大巨蛋逸仙路停車場「只出不進」；晚間7點起，管制區內停車場只出不進、晚間8點起全面管制進出；公車集結區如仁愛路（延吉、敦化南）北側慢車道及南側快車道等禁止臨停，市府轉運站晚間7點半開始，禁止車輛進入，旅客須至管制區外替代站位搭車。

YouBike部分，同樣是12月31日下午5點起，信義計畫區周邊40個站點暫停營運，晚上7點起擴增至光復南菸廠路口等25站暫停營運，合計65站，預計1月1日凌晨3點恢復正常。管制期間導引停車場站有6站，即富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站二號及四號出口、台北醫學大學。

配合跨年活動，信義區周邊公車計55條路線改道、取消停靠114個站位，詳細資訊可至大台北公車網站或APP查詢，停用站位到站資訊將顯示「交管不停靠」。散場時，則有信義幹線等37條行經信義計畫區、貓空的公車及捷運接駁公車路線，延後收班。

此外，還有散場接駁公車，1月1日凌晨零時至1點半巡迴疏運。1號線往捷運忠孝新生站，於仁愛路、延吉街口搭車；2號線往公館捷運站，於基隆路、文昌街口（信義路四段450巷口）搭車；3號線往木柵、景美，於信義路、松德路口搭車；大巨蛋往捷運南京三民站，於光復南路東側、近市民大道口搭車。

大巨蛋演唱會及跨年活動周邊停車場費率調整。（交通局提供）

東西向、南北向車輛替代動線。（交通局提供）

因應舞台搭設，24日起凌晨零時起封閉市府路（松壽─松高）東側五車道。（交通局提供）

