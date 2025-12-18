彰化反火葬場團體到地檢署提告 縣府反擊：7成民意支持興建

反火葬場行動協會指控，縣府委託的火化場選址評估報告疑似捏造芳苑鄉長同意設置火葬場內容，涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。（記者陳冠備攝）

彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民反彈。彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會今（18）日前往彰化地檢署按鈴控告，指控縣府委託的火化場選址評估報告，疑似捏造芳苑鄉長同意設置火葬場內容，涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。對此，縣府回應，反對團體提告屬策略作法，並強調全縣逾7成民意支持興建火化場。

反火葬場行動協會今日號召約150人到地檢署遞狀告發，控告承辦「火化場選址評估報告」的以境建築師事務所，以及縣府承辦科員。協會指出，今年10月間，鄉民曾與芳苑鄉長林保玲座談，林明確表示「並未贊成，也沒有樂觀其成興建火葬場」，但評估報告卻載明鄉長「同意配合設置火化場」，內容與事實不符。

反火葬場行動協會質疑，建築師事務所在明知鄉長未表態同意的情況下，仍於評估報告中虛構支持內容，導致芳苑鄉在綜合評分中獲得較高評價，被列為優先開發地點。縣府後續並依該報告，向彰化縣議會提出「彰化縣火化場開發計畫專案報告」，相關內容正式登載於議會公文與會議紀錄中，已構成不實登載要件。

協會強調，該案已符合「明知虛偽事實」、「意圖使公務員登載」及「實際造成不實登載」三項要件，依法提告，盼檢調單位釐清行政程序是否失當。

對此，縣府民政處表示，按鈴控告是反火葬場團體一貫的反對策略，縣政府不予置評。民政處指出，縣府在設置火化場前已依環評規定進行電話民調，全縣超過7成民眾支持興建，二林、芳苑地區也有逾5成同意，且過程均有錄音佐證，並非外界所稱「全民反對」。

民政處也說明，選址過程完全依照數據化模組，從全縣16處殯葬設施園區中篩選出3處候選地點，再依基地條件、環境影響、民意及複合性功能等指標評比，最終選定芳苑鄉。縣府強調，將持續與地方溝通，並指出現代火化場採用先進設備，污染疑慮與反對團體指控有落差。

