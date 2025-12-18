為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大量「500元假鈔」流竄全台市場？ 網瘋傳對比圖被央行打臉

    2025/12/18 14:26 即時新聞／綜合報導
    近期在LINE等網路社群平台用戶宣稱「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」的訊息。示意圖。（資料照）

    近期在LINE等網路社群平台用戶宣稱「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」，甚至附上1張「真偽鈔對比圖」的訊息，引發瘋傳。對此，事實查核中心向中央銀行、刑事警察局查核，證實這起假鈔竄流說法為錯誤訊息，且近期偽鈔流通率並無異常，至於網傳圖片則早已流傳多年。

    中央銀行回應事實查核中心，近半年來並未發現與網傳圖片序號相符的偽鈔案例，500元紙鈔的偽鈔流通情形也無明顯異常，網傳對比圖很可能是過時圖片，與近期無關。刑事局則表示，對比圖其實已在網路流傳多年，在近期被重新翻出轉傳，與「新一波假鈔流入市場」的說法不符，目前並未接獲相關新型偽鈔通報。

    另外，網路還流傳教導民眾以「右中左下均有500圖樣」作為辨識標準，對此，中央銀行強調「偽鈔樣態多元」，不建議僅依單一特徵判斷，辨識紙鈔真偽應把握「看一看、摸一摸、轉一轉」3口訣，包括檢視浮水印、觸摸字樣是否凸起，以及轉動紙鈔觀察500面額數字是否由金色變綠色，才能提高判別準確度。

    除了「500元假鈔竄流」說法，還有1張號稱「真偽鈔對比圖」、教導民眾以「右中左下均有500圖樣」作為辨識標準的方式，被大批網友瘋傳。（圖擷取自「事實查核中心」官網）

