    首頁 > 生活

    台北天文館跨年藝術特展「光的間質」登場 元旦親子DIY等你來

    2025/12/18 13:39 記者甘孟霖／台北報導
    《灰塵002》是一件即時的影像裝置作品，透過天文望遠鏡拍攝空間中的塵埃，鏡頭微觀下的世界卻猶如星空宇宙，隨著觀眾的運動瞬息萬變。（台北天文館提供）

    《灰塵002》是一件即時的影像裝置作品，透過天文望遠鏡拍攝空間中的塵埃，鏡頭微觀下的世界卻猶如星空宇宙，隨著觀眾的運動瞬息萬變。（台北天文館提供）

    台北天文館推出全新跨界藝術特展《光的間質》，即日（18日）起登場，首度結合當代藝術創作、天文與物理思維，探索「可見」與「不可見」之間的感知邊界，帶給觀眾沉浸式觀看體驗。配合特展，天文館將於2026年元旦推出假日親子科學DIY活動，邀請民眾從多重角度重新觀看光與宇宙。

    台北天文館介紹，本次特展共展出四件作品，邀集藝術家吳季璁、藝術團隊「陽春麵研究舍」，以及台北天文館與藝術家的共同創作。

    當中《灰塵002》是一件即時的影像裝置作品，透過天文望遠鏡拍攝空間中的塵埃，鏡頭微觀下的世界卻猶如星空宇宙，隨著觀眾的運動瞬息萬變。該系列作品曾於世界各地展出，此次依展場空間特性調整，首次以巨幅的垂直投影呈現，帶給觀眾們抬頭仰望無垠宇宙的感受。

    《不連續的感官》則即時擷取天文館宇宙劇場屋頂光影變化，轉譯為數據與色彩，呈現肉眼難以察覺的光線變化。此外，台北天文館製作《天空之間》與《光的書寫》兩件作品，前者同步投影天文館與智利歐南天文台的天空影像，並置南北半球不同視角；後者運用紋影攝影技術，讓觀眾的身影介入光場，成為光被顯影與書寫的一部分。

    台北天文館更於元旦假期規劃「光的魔法科學DIY親子活動」，專為國小中年級以下學童設計，結合特展導覽與動手操作，引導孩子理解光的基本特性並實際體驗相關現象。活動於上午及下午各辦理一梯次，每梯次名額40人，額滿為止。活動及展覽詳情可洽台北天文館官網「活動訊息」。

