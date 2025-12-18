台東智慧停車上線 前5分鐘免費最快明年4/1上路

台東縣府宣布新的停車繳費模式。（記者劉人瑋攝）

台東縣政府今日舉辦「台東停車新時代：智慧啟動・多元繳費・回饋縣民」記者會，宣布自明年1月1日起，台東市區公有路邊收費停車將由新團隊接續服務，由上市公司阜爾運通（6914）子公司竑穗興業股份有限公司接續4年的停車收費服務，包括智慧化設備導入、多元繳費與服務據點擴充。未來支付會更多元、便利，記者會上也宣布春節收費打9折，以後無紙化、無停車繳費單，民眾停車後要主動繳費。

原本經營台東市路邊停車收費的是中保科技集團旗下國雲公司，但這次卻未能得標，而是由竑穗拿下明年開始的4年管理權，目前該公司在台中、竹北已有路邊停車業務，在高雄衛武營、澄清湖一帶則是全智慧化收費。

業者表示，2月1日將在台東車站一帶先試辦智慧停車，4月1日遍及台東市區，預估將裝設380格智慧設備智慧車格（完全無紙化），以及1051個地磁感測器，其中地磁感測器還有開單、有紙也能掃QR code，除了可線上繳卡，也能綁定信用卡自動扣款。

台東縣府表示，若加上使用台東縣府的TTPush和萊爾富共有14種繳費方式、更加方便，特別是來台東的外地遊客也不需找尋台東的繳費處或上超商，更方便繳費。

台東縣府也表示，除了標金價格外，竑穗也因有多項繳費方式，也提出停車費打折方案等，才能順利標下接下來4年服務。再者，為更貼近民眾日常生活需求，並將啟用全新的停車服務據點（台東市新生路619號1樓），提供諮詢、臨櫃繳費及相關申辦服務，並同步開放位於新生路與精誠路交叉口的「免下車多功能服務站」，民眾無需下車即可完成繳費及多項操作，減少排隊與等待時間。

此外，縣府推出3項回饋措施：春節當月停車9折優惠，再者，Parking Online 自明年4月1日起綁定自動扣繳9折優惠，最後是智慧停車格「前5分鐘免費」，自明年4月1日起正式上路，提供短暫臨停需求（如接送、取物），第6分鐘起依公告費率計算。

而原已申辦「預繳會員」之民眾，請自明年1月1日起，重新向新廠商申請預繳服務，確保民眾權益不受影響，另同步推出24小時自助繳費服務，並有24小時專人客服服務，無論白天或夜晚皆可自行完成繳費。

廠商說明各收費地點與模式。（記者劉人瑋攝）

縣府交觀處長卜敏正表示，新廠商帶來更多元繳費方式。（記者劉人瑋攝）

