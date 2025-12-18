三重輾犬畫面曝光！ 新北動保處開罰車主及飼主

動保處人員稽查傷犬現況，目前已就醫治療。（動保處提供）

新北市三重區日前發生車輛左轉輾壓遊蕩犬事件，畫面曝光後引發社群關注。新北市動保處接獲通報後迅速展開調查，成功尋獲受傷犬隻並確認肇事駕駛與飼主身分，依據動物保護法、新北市動物保護自治條例，駕駛人過失傷害行為，最高可裁罰17萬5000元罰鍰；另外飼主沒有善盡管控犬隻也將依據動保法處分，最高可裁罰1萬5000元罰鍰。

據了解，12月16日上午6時50分左右，三重區光復路二段發生一起車輛輾壓遊蕩犬事件，民眾行車紀錄器拍下車輛左轉時兩度輾過犬隻畫面，影片隨後上傳社群平台Threads。動保處接獲通報後立即派員前往現場巡查，最終於附近工廠尋獲受傷犬隻，確認為廠家飼養。經初步檢視，犬隻仍可行走，外觀有皮肉傷，為避免內出血或其他隱性傷害，已要求飼主配合送醫檢查，目前犬隻狀況尚無大礙。

另，在新北市警察局三重分局協助下也迅速查獲肇事車號及駕駛人資料。駕駛人表示，當下忙於處理事情，僅感覺壓到異物，未察覺是犬隻，迴轉查看未見受傷犬隻，事後也曾返回現場尋找，並表達願意負擔動物醫療費用。

動保處長楊淑方指出，依動物保護自治條例規定，造成動物受傷卻未即時送醫者，可處3萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰；另依動物保護法規定，對動物造成傷害而未達重大殘缺或死亡者，可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。綜合相關法規，駕駛人過失傷害行為，最高可裁罰17萬5000元。

楊淑方也說，飼主未妥善管控犬隻，讓犬隻獨自外出，已違反動物保護法規定，最高可處1萬5000元罰鍰。因此呼籲，駕駛人行車時應隨時留意周遭狀況，若感覺撞壓異物，應立即停車查看並協助處理；飼主也應善盡管理責任，犬隻外出務必繫繩並由人陪同，避免因疏忽造成動物受傷或觸法。

車子輾過犬隻影像。（動保處提供）

