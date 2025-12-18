為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭第一艘！西關廟歷時9個月 打造逾200公斤王船

    2025/12/18 13:00 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭八重山西關廟主祀關聖帝君，在屏東東港東隆宮協助下，歷時近9個月打造200多公斤王船，27日將舉行祈福繞境。（記者王峻祺攝）

    宜蘭八重山西關廟主祀關聖帝君，在屏東東港東隆宮協助下，歷時近9個月打造200多公斤王船，今天首度對外亮相，廟方感謝東隆宮首次撥賜蘭陽地區王船，象徵2宮廟情誼與信仰文化的深度連結，預計27日舉辦王船繞境。

    宜蘭西關廟主委陳義龍說，這不僅是「宜蘭第一艘王船」，更是百年來首度迎來的重大宗教盛典，期盼藉由王船入境，為宜蘭祈求安康、昌盛、風調雨順，邀請民眾共同參與，見證這場歷史性時刻。

    他說，王船得以順利製作，背後凝聚東隆宮全力相助，得知西關廟需求後，立即協調技師評估排程，技師多次奔走，全程以傳統手工打造，包括象徵開工的「開斧」、龍骨安置、外艙雕飾到細部彩繪，皆依禮制而行。

    陳義龍說，王船配有36尊水手人偶，全船重達200多公斤，是傳統匠心與宗教文化的結晶，也象徵2宮廟共同承擔護佑地方的使命，有別於「燒王船」儀式，王船會在27日遶境後，奉安於廟中，成為鎮殿之寶。

