小琉球海底「躺」一頭鯨！ 確認為死亡喙鯨不打撈

屏東小琉球海域日前出現震撼畫面，有潛水客進行水下美人魚拍攝時，在約11公尺深的海底，赫然發現一具龐然大物靜靜躺臥，近距離查看後確認為已死亡的鯨豚個體，畫面令人震驚。潛水員隨即通報相關單位，海洋委員會海洋保育署於12月16日接獲通報後，啟動海洋保育類野生動物救援網（MARN）處理機制。

海保署表示，經MARN團隊成員、成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授檢視影像後，初步判定該個體為喙鯨科物種，體長約4至4.5公尺。由於發現時已無生命跡象，且為死亡後沉入海底，並非活體擱淺，並不符合現行救援或移置標準。經專業評估後，決定留置於水下原地，讓其自然分解，供海底生物利用，形成類似「鯨落」的生態過程。

海保署指出，鯨落屬於自然生態循環的一環，鯨豚屍體可為原本有機物相對貧瘠的海域，帶來大量能量來源，進而孕育多樣海洋生物，是珍貴且罕見的自然現象。至於死亡原因，目前無法確認，可能與疾病、年老、食物不足等自然因素有關，也不排除船隻撞擊、漁網纏繞，或誤食海洋塑膠垃圾等人為影響。

海保署也特別呼籲，鯨豚屬於海洋保育類野生動物，依法不得任意接觸、破壞或移動，違者恐觸犯相關法令。此外，鯨豚為哺乳類動物，死亡後可能存在人畜共通疾病風險，提醒潛水員及民眾切勿過度接近，以維護自身安全。後續若個體因腐敗浮上海面或靠岸擱淺，相關單位將再依狀況啟動適當處置程序。

