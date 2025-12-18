為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    他旅遊10幾國感慨「還是這國好」 全網點頭狂推：I人天堂！

    2025/12/18 13:17 即時新聞／綜合報導
    許多民眾熱衷出國旅遊，除了藉由放鬆身心，更多是被各國不同的自然風景、人文歷史等特色吸引。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    許多民眾熱衷出國旅遊，除了藉由放鬆身心，更多是被各國不同的自然風景、人文歷史等特色吸引。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    許多民眾熱衷出國旅遊，除了藉由放鬆身心，更多是被各國不同的自然風景、人文歷史等特色吸引。近期有旅遊YouTuber發文感慨，他已去過10幾個國家旅遊，綜合自身旅遊經驗，認為「日本」果然才是最理想的旅遊地，該文一出，獲得其他網友共鳴，並紛紛指出從治安、交通、飲食等方面評比，日本是當之無愧的旅遊首選。

    旅遊YouTuber「銅板旅行社 Coins Travel」15日在社群平台Threads發文感慨︰「去了10幾國以後才發現，靠北還是日本好」，內文雖未特意點出拿些國家不好，卻意外掀起熱烈討論，不少網友好奇推測原PO是否曾到中國、歐洲、美洲、非洲、大洋洲或東南亞旅遊時，在當地遇到交通不便、治安極差、衛生堪憂、政治因素等糟糕經歷。

    留言區也湧入大量旅遊經驗豐富的網友，分享各自經驗談來力挺原PO「去過很多國家，最後還是選日本」的論述，還紛紛點出日本擁有「安全」、「交通便利」、「街道乾淨」、「設施完善」、「資訊完整」、「餐飲選擇多」、「生活機能齊全」、「衛生條件良好」等優勢，非常適合獨自旅行，堪稱是最完美的「I人天堂」。

    也有其他人以曾到歐洲旅遊的經驗列出對比指出，雖然歐洲的風景和建築很美，但實際體驗後還是覺得日本最舒服，且當地廁所不好找又得花錢，但現場衛生卻不一定很乾淨，加上物價高昂、容易感受到在地人不友善眼神。還有網友強調，自己只想要在有限的假期裡放鬆身心，而不是時刻提高警覺︰「我是要去旅行，不是要去冒險。」

