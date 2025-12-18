民團調查一孩家庭聘外傭僅15.2％女性支持 托盟：應打造友善職場

民團調查顯示，多數女性認為少子化對策，應優先落實企業彈性工時及友善職場、托育，而非引進外籍幫傭。（記者黃宜靜攝）

今年9月總統賴清德拋出「一孩家庭皆可聘外籍幫傭」的政策構想，引發各界討論；托育及就業政策催生聯盟今公布調查顯示，此政策僅15.2%女性支持，且問卷也顯示，多數女性認為少子化對策，應優先落實企業彈性工時及友善職場、托育，而非引進外籍幫傭。

托盟召集人王兆慶表示，此調查委託數據公司，以全台20至70歲女性為母體，抽出1138份問卷調查樣本，其中問及「如果並不是所有有小孩的家庭都能申請外籍幫傭，你認為哪種規定比較合理」時，勾選「身障、單親、兩孩等家庭優先者」，高達49.2％，勾選「不要限制，所有有小孩的家庭都可以申請」的民眾僅15.2％，也就是僅逾1成民眾與賴清德想法相同。

請繼續往下閱讀...

王兆慶續指，該調查續問在少子化與雙薪家庭普遍的背景中，政府近期須分階段推動育兒、托育相關政策時，應優先落實的選項，前三高選項分別為落實企業彈性工時／友善職場（52.7％）、落實兒童托育安全（48.3％）、擴大公共托育資源（44.8％），而開放外籍幫傭申請限制僅18.4％勾選，由此可知，女性希望的是友善職場、托育，而非外籍幫傭。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，台灣家庭聘僱制度長期存在低薪、超時、工作與居住空間重疊問題，國際上已屢遭批評，因此不應以剝削外籍女性移工的勞動權益，成就台灣女性就業。

全國教保產業工會理事梁美詩指出，政府多年來逐步建立公共幼托體系，而托育現場高達98％是女性工作者、也是台灣中高齡女性工作之一，因此若開放外籍幫傭，不但嘉惠的多是高收入家庭，對中低收入家庭負擔幫助有限，還會衝擊幼托機構招生、削弱女性就業機會，使托育重新退回家庭個別選擇。

行政院性評委員鄭筑媛表示，24日行政院將召開性平大會決議是否開放，不過政府過去在改善公共托育、提升保母服務品質等投入大量資源，此政策可能對於照顧勞動市場、托育系統造成衝擊，且並不符合女性勞動者需求，因此也會在性平大會中，會將調查轉交給行政院部長參考，希望政府能審慎評估。

托盟召集人王兆慶表示，調查問及在少子化與雙薪家庭普遍的背景中，政府近期須分階段推動育兒、托育相關政策時，應優先落實的選項，前三高選項分別為落實企業彈性工時／友善職場、落實兒童托育安全、擴大公共托育資源，而開放外籍幫傭申請限制僅18.4％勾選。（記者黃宜靜攝）

今年9月總統賴清德拋出「一孩家庭皆可聘外籍幫傭」的政策構想，引發各界討論；托育及就業政策催生聯盟今公布調查顯示，此政策僅15.2%女性支持。（記者黃宜靜攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法