    生活

    桃機三航廈北廊廳 陳世凱：12/25耶誕節正式營運

    2025/12/18 12:11 記者蔡昀容／台北報導
    桃園國際機場第三航廈北廊廳12月1日試營運，12月25日正式營運。（資料照，記者陳逸寬攝）

    桃園國際機場第三航廈北廊廳12月1日試營運，新設有8個登機門。現代化設計、通透調高的候機空間，獲得民眾好評。交通部長陳世凱今（18日）宣布，預計12月25日正式營運啟用。

    桃機第三航廈各項工程如火如荼進行中，預計2027年底前全數完工，其中北廊廳今年9月率先完工，12月1日先行試營運。

    北廊廳全長738公尺，自第二航廈D10往後延伸，登機門編號D11至D18，設有8個雙走道靠橋停機位，每年提供580萬人次服務能量。

    交通部部長陳世凱表示，許多旅客甚至航空公司機組員，走進北廊廳都很驚喜，回饋也不錯；目前來看，入境動線順暢，3座電扶梯疏運人潮效果不錯，有需要輪椅或行動不便的旅客，也有2部大型電梯能使用，這都是希望大家一到國門，就感受到「友善、好使用」。

    陳世凱表示，目前還在試營運階段，使用北廊廳的旅客、航空公司、機組員，若覺得動線、指標或服務哪裡還可以更好，歡迎給意見，會在12月25日正式啟用前調整到最好。

    陳世凱指出，這些回饋不只用在北廊廳，未來也會作為第三航廈主航廈及其他廊廳設計的重要參考，希望讓每一位來到台灣的旅客，一落地就感受到現代、有效率、又很溫暖的國門。

