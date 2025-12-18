不只練英文！荷蘭康丁斯基中學訪彰中 兩國學生鹿港老街「上課趣」

荷蘭康丁斯基中學學生最近參訪彰中，校方安排入班課程共學，讓外國學生跟著彰中學生一起上課，相互切磋交流。（彰中提供）

學生走出去，世界走進來！彰化高中在傑出校友、宏碁集團創辦人施振榮先生設立的「實驗與創作基金」支持下深化國際合作，這學期與荷蘭康丁斯基中學展開實體交流，透過入班課程共學、校園生活體驗與文化踏查，讓學生在課堂上與教室外，與外國學生一起切磋交流，開拓國際視野。

這次交流由荷蘭康丁斯基中學校長Joris Bovy率領師生到訪彰中，行程從校園互動展開。雙方師長進行交流致意，學生則擔任接待與導覽角色，介紹學校學習環境與校園生活，並以音樂演出作為迎賓，讓來訪的荷蘭師生在日常校園情境中認識彰中。

不同於以往以參訪為主的交流模式，彰中這次安排荷蘭學生當「彰中學生」進教室上課，參與國文、歷史、地理、公民、體育、美術及探究與實作等課程。課堂以中英文交錯進行，內容結合台灣文化、文字創作與生活議題，讓國際交流與日常教學結合，學生不只交流語言，也學習不同觀點的思考方式。

除課堂共學外，荷蘭師生也體驗台灣校園活動，觀賞高中籃球聯賽彰化初賽，感受台灣校園運動文化的蓬勃能量。交流行程也延伸到校外，前往鹿港老街進行文化踏查，由彰中學生以英文介紹地方歷史、建築與民俗信仰，透過實地走訪與生活體驗，深化對台灣文化的理解。

荷蘭康丁斯基中學校長Joris Bovy期待未來能持續深化兩校之間的交流合作。彰中校長王延煌也表示，彰化高中校長王延煌則指出，因應國際教育趨勢，未來將持續結合課程、社區與國際夥伴，培養學生跨文化溝通能力與國際視野。

