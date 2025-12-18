為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不只練英文！荷蘭康丁斯基中學訪彰中 兩國學生鹿港老街「上課趣」

    2025/12/18 12:44 記者張聰秋／彰化報導
    荷蘭康丁斯基中學學生最近參訪彰中，校方安排入班課程共學，讓外國學生跟著彰中學生一起上課，相互切磋交流。（彰中提供）

    荷蘭康丁斯基中學學生最近參訪彰中，校方安排入班課程共學，讓外國學生跟著彰中學生一起上課，相互切磋交流。（彰中提供）

    學生走出去，世界走進來！彰化高中在傑出校友、宏碁集團創辦人施振榮先生設立的「實驗與創作基金」支持下深化國際合作，這學期與荷蘭康丁斯基中學展開實體交流，透過入班課程共學、校園生活體驗與文化踏查，讓學生在課堂上與教室外，與外國學生一起切磋交流，開拓國際視野。

    這次交流由荷蘭康丁斯基中學校長Joris Bovy率領師生到訪彰中，行程從校園互動展開。雙方師長進行交流致意，學生則擔任接待與導覽角色，介紹學校學習環境與校園生活，並以音樂演出作為迎賓，讓來訪的荷蘭師生在日常校園情境中認識彰中。

    不同於以往以參訪為主的交流模式，彰中這次安排荷蘭學生當「彰中學生」進教室上課，參與國文、歷史、地理、公民、體育、美術及探究與實作等課程。課堂以中英文交錯進行，內容結合台灣文化、文字創作與生活議題，讓國際交流與日常教學結合，學生不只交流語言，也學習不同觀點的思考方式。

    除課堂共學外，荷蘭師生也體驗台灣校園活動，觀賞高中籃球聯賽彰化初賽，感受台灣校園運動文化的蓬勃能量。交流行程也延伸到校外，前往鹿港老街進行文化踏查，由彰中學生以英文介紹地方歷史、建築與民俗信仰，透過實地走訪與生活體驗，深化對台灣文化的理解。

    荷蘭康丁斯基中學校長Joris Bovy期待未來能持續深化兩校之間的交流合作。彰中校長王延煌也表示，彰化高中校長王延煌則指出，因應國際教育趨勢，未來將持續結合課程、社區與國際夥伴，培養學生跨文化溝通能力與國際視野。

    彰中學生跟著來訪外國老師學習，不只練英語，更學習不同觀點的思考方式。（彰中提供）

    彰中學生跟著來訪外國老師學習，不只練英語，更學習不同觀點的思考方式。（彰中提供）

    彰中與來訪的荷蘭學生在鹿港老街進行文化踏查，彰中學生用英文介紹地方歷史、建築與民俗信仰。（彰中提供）

    彰中與來訪的荷蘭學生在鹿港老街進行文化踏查，彰中學生用英文介紹地方歷史、建築與民俗信仰。（彰中提供）

    藉由實地導覽，讓彰中學生感受會說英文的重要與必要性，也讓荷蘭學生認識鹿港小鎮的歷史文化與古蹟保存。（彰中提供）

    藉由實地導覽，讓彰中學生感受會說英文的重要與必要性，也讓荷蘭學生認識鹿港小鎮的歷史文化與古蹟保存。（彰中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播