北市抽千萬現金、台積電股票 蔣萬安發豪語：抽中就生四寶、五寶

台北市長蔣萬安出席「來台北有購嗨」抽獎活動記者會，現場並抽出台積電股票與汽車中獎民眾。（記者田裕華攝）

搶普發現金一萬，北市推出為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，市長蔣萬安今（18）日抽出首批「月月抽」的得主，幸運民眾獲得台積電股票一張、君悅101跨年煙火總統套房與LUXGEN n7電動車等超值大獎，蔣萬安更發豪語，他抽中千萬就生四寶、抽中台積電股票，就生五寶。蔣萬安也現場打給給抽中納智捷車主的賴小姐，蔣萬安先是假裝自己是「商業處蔣處長」，隨後驚喜揭露真實身份，恭喜她中獎，得主當下開心到說不出話來，隨後連忙向道謝。

「來台北有購嗨！」活動從今年11月11日起到明年3月8日舉辦，民眾前往北市店家消費每滿200元就有一次抽獎機會。今天現場抽出500名的500元即享券、300名的1000元即享券，Ipad mini 10位、君悅酒店101跨年煙火景觀套房1名、納智捷n7電動車1台，以及台積電股票一張。

請繼續往下閱讀...

目前活動迄今累積登錄金額逾10億元，北市府宣布加碼抽美國雙人來回機票外，民眾在耶誕至跨年的歡樂節慶期間的12月24日到明年1月1日消費，抽獎機會再翻倍，最後一週還會抽出一千萬現金大紅包，總獎值超過3000萬元的萬份好禮，等民眾帶回家。

蔣萬安致詞時語出驚人，「我很希望如果是我抽中一千萬，我就生四寶，如果我抽中台積電股票，就生五寶！後續一生沒煩惱。」台下觀眾驚呼連連。他也表示，民眾到台北的友好店家消費，就能有雙倍的中獎機會，台北市也跟很多五星級旅館合作，歡迎外縣市的朋友來台北玩；此外，今年第三季了，台北相關店家營業額已經超過12.12兆，台北真的是一個商業中心，謝謝市府同仁的努力。

隨後活動也現場call out給獲獎民眾，蔣萬安親自打給納智捷n7電動車的得主賴小姐，得獎者聽到恭喜得獎，先是詢問「您是台北市商業處嗎？」蔣萬安也打趣回覆「我是商業處蔣處長」，隨後再揭露真實身份，得主才相信自己真的中獎了，聽到市長親自詢問得獎心情？賴小姐先是沈默3秒鐘，隨後連忙道謝。

台北市長蔣萬安出席「來台北有購嗨」抽獎活動記者會，現場並與抽中汽車民眾電話連線。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安出席「來台北有購嗨」抽獎活動記者會，現場並抽出台積電股票與汽車中獎民眾。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法