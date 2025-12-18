環境部預告碳費打2折審核原則 鋼鐵、水泥、受美關稅顯著影響事業入列

我國碳費制度今年上路，明年開始收費，其中碳費徵收對象若有繳交自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險者，可再多打2折優惠；環境部今日預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」。（資料照）

我國碳費制度今年上路，明年開始收費，其中碳費徵收若有繳交自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險者，可再多打2折優惠；環境部今（18日）預告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，其中行業別認定共匡列17種行業，至於個別申請中，也匡列今明兩年受美國對等關稅政策顯著影響的事業。

台灣碳費制度今年上路，明年排碳大戶將繳交第1筆碳費，其中一般費率為每噸碳新台幣300元，若應繳交碳費的事業單位有提出自主減量計畫，經環境部審核通過，明年繳費時可適用每公噸50元或100元的優惠費率；若徵收對象屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，可再打2折。

環境部表示，「高碳洩漏風險」認定是參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定，分為類別一行業別認定、類別二個案申請。

其中在行業別認定上，採正面表列方式呈現，環境部表示，依據行政院主計總處行業統計分類，對各行業的貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，並比照南韓設定之碳洩漏風險值（0.2%）為門檻，認定高碳洩漏風險行業，包括：鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共17行業。

至於個別行業認定申請，環境部續指，主要為徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上或徵收年度營業毛利為負值的事業；生產之主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅之事業；2025至2026年受美國對等關稅政策顯著影響的事業。

環境部表示，此審核原則明訂事業欲申請高碳洩漏風險資格應備的文件，於繳費當年度1月31日前向環境部提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查。考量制度上路初期，若事業已於2025年6月30日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於2026年4月30日前補送正式核定函。

