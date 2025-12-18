畜試所找出關鍵3基因 確保台灣豬育種保持又油又香又好吃

畜試所表示，里肌肉的基因標記組合H3油花分布較多，肌內脂肪達5.3%。（畜試所提供）

油花分布均勻、彷彿大理石紋路的豬肉口感絕佳，但豬隻有穩定油花則需要基因密碼，農業部畜試所團隊找到3個可顯著影響油花的「美味基因標記」，未來可透過基因檢測篩選出優良種豬，讓台灣豬肉口感再進化。

為讓豬肉口感更好，畜試所和民間養豬企業合作，自2023年至2025年間，共收集1080頭達120公斤上市體重商用肉豬（Landrace × Yorkshire × Duroc, LYD）的第4至5肋里肌肉樣本，並分析測量每塊里肌肉的肌內脂肪，以基因檢測技術分析商用肉豬的DNA，經過龐大數據的比對與分析，研究團隊成功從7個影響里肌肉肌內脂肪的候選基因標記中，找到了3個能顯著影響肌內脂肪含量的「美味基因標記」。

畜試所指出，研究顯示，帶特定「基因標記組合」豬隻里肌肉的肌內脂肪含量從平均3.81% 提升至4.46%，豬農可透過像做健康檢查一樣的基因檢測，科學化挑選出最有潛力產下「油花」後代的優良種豬，畜試所表示，透過基因精準育種的模式，可確保產出的豬肉品質穩定。

畜試所組長楊鎮榮表示，該技術可用來選育種豬，讓豬隻豬肉品質嫩度、油花等都可達到頂級標準，他也說明，「油花」或「大理石紋」是肌肉中分布的肌內脂，肌內脂肪能在烹煮時融化，帶來多汁、軟嫩的口感與濃郁香氣，油花豐富的豬肉風味較佳，廣受消費者喜愛，價格也相對較高。

