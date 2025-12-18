衛星「天眼」守護土地違規使用無所遁形 台南1904件土地變異全追蹤

衛星全天候監測國土，智慧科技守護土地正義。（南市地政局提供）

台南市運用衛星科技進行非都市土地監測，如同全天候守護土地的「天眼」，即時掌握土地利用變化，疑似違規案件無所遁形。今年度通報案件結案率約83%、辦理件數達1904件，案件量與查處效率皆名列前茅。

南市土地巡查作業已由傳統人工勘查，升級為結合衛星影像的智慧監測系統，透過比對土地變異情形，即時通報疑似違規案件，加速後續查處流程。

地政局長陳淑美表示，南市非都市土地衛星變異點通報案件數，從2016年231件，逐年成長至2024年1904件，今年截至11月底已達1125件。面對案件數持續攀升及人力有限的挑戰，市府導入無人機航拍科技，克服地形限制，並依案件類型整合會辦單位、簡化行政流程，有效提升查處效率，年度結案率約83%，成果獲肯定。

在中央與地方合作推動下，台南市配合內政部國土管理署辦理國土利用監測作業，獲得「模範獎—非都市土地組金獎」，展現在非都市土地管理、監測及治理上的具體成果。

地政局指出，未來將持續配合中央政策推動土地利用監測作業，並強化科技工具應用，防止違規使用擴大，確保農地合法利用，朝向智慧化土地管理與永續城市目標穩健前行，維護優質環境與公共利益。

