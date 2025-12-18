為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    衛星「天眼」守護土地違規使用無所遁形 台南1904件土地變異全追蹤

    2025/12/18 12:06 記者洪瑞琴／台南報導
    衛星全天候監測國土，智慧科技守護土地正義。（南市地政局提供）

    衛星全天候監測國土，智慧科技守護土地正義。（南市地政局提供）

    台南市運用衛星科技進行非都市土地監測，如同全天候守護土地的「天眼」，即時掌握土地利用變化，疑似違規案件無所遁形。今年度通報案件結案率約83%、辦理件數達1904件，案件量與查處效率皆名列前茅。

    南市土地巡查作業已由傳統人工勘查，升級為結合衛星影像的智慧監測系統，透過比對土地變異情形，即時通報疑似違規案件，加速後續查處流程。

    地政局長陳淑美表示，南市非都市土地衛星變異點通報案件數，從2016年231件，逐年成長至2024年1904件，今年截至11月底已達1125件。面對案件數持續攀升及人力有限的挑戰，市府導入無人機航拍科技，克服地形限制，並依案件類型整合會辦單位、簡化行政流程，有效提升查處效率，年度結案率約83%，成果獲肯定。

    在中央與地方合作推動下，台南市配合內政部國土管理署辦理國土利用監測作業，獲得「模範獎—非都市土地組金獎」，展現在非都市土地管理、監測及治理上的具體成果。

    地政局指出，未來將持續配合中央政策推動土地利用監測作業，並強化科技工具應用，防止違規使用擴大，確保農地合法利用，朝向智慧化土地管理與永續城市目標穩健前行，維護優質環境與公共利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播