    首頁 > 生活

    翻倍！花蓮公車班次少 搭乘敬老愛心計程車今年已83萬人次

    2025/12/18 11:42 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮推出敬老愛心計程車服務，直接補貼長輩搭計程車，可以不用搭公車等公車，今年使用人數已經比去年翻倍成長。（花蓮縣政府提供）

    花蓮推出敬老愛心計程車服務，直接補貼長輩搭計程車，可以不用搭公車等公車，今年使用人數已經比去年翻倍成長。（花蓮縣政府提供）

    花蓮許多偏鄉、散村人口少，搭乘公車班次往往一小時一班，敬老愛心計程車叫車使用率高，縣府統計今年使用人次達83萬人次，比去年翻倍，明年將擴大補助點數，將待議會通過總預算後公布實施。

    花蓮縣政府去年3月起將原有的身心障礙計程車補貼，擴大補助對象，納入65歲以上長輩，推出敬老愛心計程車服務，減輕長者與身心障礙者交通負擔，提升日常外出與就醫便利性，縣府今發布統計，政策擴大實施後使用人次大幅成長，政策上路首年成效顯著，2024年使用量達41萬人次，今年使用需求持續攀升，截至11月已突破83萬人次，預估全年預估將破90萬人次，較前一年翻倍成長，顯示政策有效減輕長者及身障族群外出交通負擔。

    縣府表示，目前計程車合作車行（隊）有10家，投入服務車輛數增至790輛，服務涵蓋花蓮北、中、南區，每趟車資補助70%、每月最高1000點（1點等同1元），持敬老愛心卡刷卡支付，流程簡便，讓長者使用更安心。

    縣府社會處指出，花蓮縣自2024年擴大施行以來，是全國補助最高的縣市，同時活絡地方計程車運輸產業，尤其花蓮縣境南北狹長，盼藉由補助政策，協助長者、身障者突破交通藩籬，提升交通便利性，增進健康。

    縣府社會處表示，明年規劃每月補助點數要由1000點提高至1500點，並持續擴大服務範圍，除原有的10家計程車行（隊）外，新增3家車行（隊）投入服務，車輛數預計達800輛，照顧更多鄉鎮長者與身障族群，相關措施將待115年度預算經花蓮縣議會審議確定後，進一步公告細節。

    花蓮推出敬老愛心計程車服務，直接補貼長輩搭計程車，可以不用搭公車等公車，今年使用人數已經比去年翻倍成長。（花蓮縣政府提供）

    花蓮推出敬老愛心計程車服務，直接補貼長輩搭計程車，可以不用搭公車等公車，今年使用人數已經比去年翻倍成長。（花蓮縣政府提供）

    花蓮推出敬老愛心計程車服務，直接補貼長輩搭計程車，可以不用搭公車等公車，今年使用人數已經比去年翻倍成長。（花蓮縣政府提供）

    花蓮推出敬老愛心計程車服務，直接補貼長輩搭計程車，可以不用搭公車等公車，今年使用人數已經比去年翻倍成長。（花蓮縣政府提供）

