    生活

    大雪山迎接耶誕「楓」潮 漫山紅葉點亮冬日山林

    2025/12/18 11:29 記者歐素美／台中報導
    大雪山的楓紅。（宋源琦攝）

    大雪山的楓紅。（宋源琦攝）

    最近氣溫下降，大雪山國家森林遊樂區楓紅已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖而迷人的景緻，吸引不少遊客搶先上山捕捉楓紅美景。

    林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K停車場、35K收費站、稍來山步道及大雪山林道35K至49K路段，已可明顯欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化，無論駐足拍照或漫步林間步道，都能感受濃濃的浪漫氛圍。

    另外，玉山假沙梨鮮豔的紅果實垂掛枝條間，彷彿耶誕樹，超級亮眼，妝點大雪山特殊的冬季景色。

    林業保育署台中分署指出，隨著冷空氣一波波南下，楓葉顏色將持續加深，即日起至耶誕節前後皆為最佳觀賞期，楓紅景觀可望一路延續至年底，正是規劃耶誕假期、年終小旅行的最佳時機。

    該分署也貼心提醒，近期山區早晚氣溫偏低，日夜溫差明顯，平均氣溫約落在8至17度之間，建議遊客上山時備妥保暖衣物、毛帽與手套，並留意天候與道路狀況，在安全無虞的前提下，盡情享受大雪山限定的耶誕楓紅美景。

