    生活

    近千輛經典汽機車齊聚高雄 週末起兩天打造經典車時光廊道

    2025/12/18 11:11 記者葛祐豪／高雄報導
    三屆「國際 2T 經典老車嘉年華」，將於20、21日登場。（圖擷自高雄旅遊網臉書）

    致力於推廣台灣2T古董⾞⽂化保存的「台灣二行程機車文化永續協會」，本週末起一連兩天，將在高雄舉辦第三屆「國際2T經典老車嘉年華」，有近千輛經典汽機車齊聚，打造經典車時光廊道。

    「台灣二行程機車文化永續協會」成立已滿6年，最⼤宗旨是推廣台灣2T古董⾞的⽂化保存，這項活動今年邁入第三屆，

    將於20、21日上午11點至晚上8點，於夢時代前廣場舉行，集結近千輛橫跨不同年代與車型的經典汽、機車，宛如一座大型戶外移動博物館，完整呈現汽機車文化的歷史軌跡與工藝之美。

    該協會理事長呂志賢指出，本屆嘉年華涵蓋經典汽車、經典機車、二行程老車、手工改裝車、重型機車等車款，包括義大利 Lambretta、MV Agusta、Aprilia，英國 Triumph，德國 BMW，以及日本 SUZUKI 等重量級品牌及國內品牌齊聚一堂，今年更全面升級歷年深受車友喜愛的比慢競賽、技術挑戰賽、拆輪胎競賽及選美比賽。

    今年活動也首度納入最新市售新車展示與試乘體驗專區，並特別新增孩童滑步車比賽，讓親子同樂；同時結合文創市集、車類部品市集與美食市集，搭配多項經典競賽活動，是一場適合全家大小共同參與的城市嘉年華。

    「台灣二行程機車文化永續協會」強調，這是一場專屬於愛車人士的嘉年華無差別派對，不分男女老少，現場以車會友相互交流，宣導保養愛車友善環境，唯有懂得正確保養及正確的改裝觀念，才能達到永續友善環境及行車安全的雙贏⽬標，也是⽬前全球及各企業都在追求 ESG及淨零碳排的目標。

    第三屆「國際2T經典老車嘉年華」有近千輛經典汽機車齊聚。（圖擷自高雄旅遊網臉書）

