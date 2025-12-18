后里老農越堤開水門危險度破表 農水署允變更設計

四塊厝橫水門位於堤外落差約一層樓高的位置，農民越堤開水門，危機四伏。（記者張軒哲攝）

台中市后里區大甲溪北岸高灘地因溝渠多屬農民早年自行開墾的土溝，灌溉用水長期流失，枯水期農民「等水等到心慌」。牛稠坑溝引水路一、二期已完工，目前正進行第三期「四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路工程」，然而農民近期反映，取水口位於堤防外，憂心越堤摔跤，盼增設樓梯以利安全進出。

后里區農民許金水指出，四塊厝橫堤外的取水口是農田主要灌溉溝渠，但水門位於堤外落差約一層樓高的位置，農民必須踩著砌石護岸攀爬而下，遇到雨天濕滑更是危險。農民廖明田說，現在年輕人不願意務農，「大家年紀都大了，滑一下有可能骨折！」

公館里長馮詠淮說，四塊厝地區早年不屬灌區，很多農民都是靠自力挖溝引水，因無施作結構、水泥護岸不足，用水非常不穩定性，經常一放水就漏光。遇到枯水期，看著田乾掉。

立委楊瓊瓔表示，要求農水署及水利局立即將便道樓梯納入變更設計，並評估材質、防滑設計與坡度等細節。另有農民間建議溝渠能向上延伸至月眉排水，以增加水源補充與調度彈性，她也請農水署加速進行經費編列與規劃讓水利局盡速施工。

農水署台中管理處指出，大甲溪北岸高灘地水利設施改善已投入1.4億元分三期施作，目前第三期「四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路設施系統強化工程」原核定總經費為 4383 萬元，會針對農民要求的月眉排水延伸段進行可行性與水量評估，變更設計後調整為4800萬元，將儘速籌措追加經費。

牛稠坑溝引水路一、二期已完工，目前正進行第三期「四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路工程」。（記者張軒哲攝）

大甲溪北岸高灘地水利設施逐漸改善。（記者張軒哲攝）

