桃園行人遭「公車後照鏡」精準巴頭 驚險畫面曝光網戰翻

桃園民生路一對男女並排走路，左邊男子被公車後照鏡敲到頭。（本報合成，擷取自爆料公社）

桃園市桃園區民生路近日發生一起驚險的交通意外，一名男子走在馬路邊緣時，遭後方駛來的公車後照鏡直接撞擊頭部，重擊力道讓他痛得當場抱頭，畫面被分享至爆料公社後引發網路激烈討論。

爆料公社粉專今早分享事發影片，表示17日下午，一名男子與一名女子併肩走在民生路上，男子走在靠外側的車道邊緣。一輛公車從後方駛過時，後照鏡恰好「精準命中」男子的頭部，男子隨即抱頭彎腰，同行女子急忙上前護住並關心傷勢。

這段短暫卻驚悚的畫面，立刻掀起網友兩極爭論。一派人批評行人在車水馬龍的道路上並排行走非常危險，「他這樣子走路明顯就是不對，走到大馬路」、「走那麼外面，難怪被公車巴頭」、「很多人走在馬路上，完全不在意，只能說活該」、「沒人行道要盡量靠右走啊，還晃出車道」、「馬路如虎口，行人靠邊走」、「誰教你並排走在馬路上？還是經常在外當整條路是自己家穿越馬路穿習慣了？」。

然而，另一派網友則認為，「台灣有留給行人有空間嗎？第一天住台灣？蛤？」、「有沒有考慮過這邊沒有人行道，那行人要走哪裡?」、「先問一下，人行道在哪？這不是被逼到馬路上的嗎？」但也有民眾反駁，稱雖然該路段沒有專屬人行道，但兩側其實有騎樓可以通行，「那邊確實沒有人行道，但有騎樓可以走」、「先不說有沒有騎樓可以走，但就算有，還是一堆走在大馬路中間的，完全不懂什麼意思」。

