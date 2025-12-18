為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全國產自製火箭在台發射 太空中心拚10年內達標

    2025/12/18 10:47 記者楊媛婷／台北報導
    太空中心主任吳宗信表示，會拚10年內我國全自製火箭在台灣發射。（記者楊媛婷攝）

    太空中心主任吳宗信表示，會拚10年內我國全自製火箭在台灣發射。（記者楊媛婷攝）

    韓國今年11月時和民間合作的自製火箭「世界號」成功在韓國的宇宙中心發射，被視為火箭從政府主導轉到民間的里程碑，民進黨立委陳秀寶今（18日）關切我國何時可追上韓國，國家太空中心主任吳宗信表示，希望在2035年前可達標。

    立院教文委員會今邀請國科會專題報告「從福衛8號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」，陳秀寶指出，韓國已成功和民間企業合作發射完全自製的火箭，我國何時也可在我國的發射基地發射全自製火箭，吳宗信表示，韓國自20多年前就開始投入發展，迄今已投資超過1千億元，但隨科技的進步與技術訊息的交流等，相信我國可用更少的經費達到目標，盼可在10年內可在我國的基地發射自製火箭。

    陳秀寶則進一步關切，若火箭要完全自製，相關零組件有多少還待研發與認證，以及合作的企業家數，吳宗信表示，目前合作的廠商有50家，遍布北中南，相關廠商則在南部更多，這是因為未來我國的火箭研發基地在台南沙崙，而最有挑戰性的零件則是液態引擎。

    為確保人才充足，吳宗信表示，已擴大跟各大學合作研究計畫，近3年已達3百件研究計畫，希望可更多培育高階人才，但也坦言，招募與留住人才可能要有蘿蔔與棍子，太空中心本身棍子不足外，給的蘿蔔也有限制。

    民進黨立委陳秀寶。（記者楊媛婷攝）

    民進黨立委陳秀寶。（記者楊媛婷攝）

