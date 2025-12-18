基隆暖暖溪出現大量不明白色泡沬恐汙染水源 八堵抽水站緊急停抽

基隆河暖暖溪今天早上出現大量不明白色泡沫巷。（連恩典提供）

基隆河11月27日才發生油污染事件，影響基隆市和新北市汐止區18萬戶飲用水，基隆河上游暖暖溪今天早上又發現大量不明白色泡沫，市議員連恩典擔心污染水源，立即通知自來水公司，目前已停止八堵抽水站取水改換新山水庫供水，環保局人員也趕至現場採水樣追查污染源。

今天上午7點多民眾發現暖暖溪出現大量白色泡沫，從岸邊排出，懷疑有人偷排，暖暖溪上都是白色泡末，連恩典趕至現場後馬上通知自來水公司和環保局人員。

請繼續往下閱讀...

水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，接到通知後立即停止八堵抽水站抽水，改用新山水庫供水。

環保局人員已到場拉攔油索，阻止往下游流動，並抽水水樣檢驗，追查污染源。

連恩典說，現在基隆河污染問題正在火頭上，不肖人士還敢做這種事，要求環境部和環保局重新管制基隆河沿岸的廠商，有污染的就停止在水源區營業，保護水源。

沿岸民眾說，基隆河水都很髒，接二連三出現污染，看不到的還不知多少，希望這些事件後檢討，不要抽基隆河的水。

基隆市環保局人員前往暖暖溪布攔油索。（記者盧賢秀攝）

環保局人員採水樣檢測。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法