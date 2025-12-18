為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    梨山雪梨盛產表皮出現黑斑 農友：果樹自然保護機制

    2025/12/18 09:55 記者歐素美／台中報導
    雪梨的果實碩大，有「梨中之王」的美譽。（農友提供）

    雪梨的果實碩大，有「梨中之王」的美譽。（農友提供）

    目前正值台中市利樁地區雪梨產季，最因氣溫低，部分雪梨表皮出現黑斑，引發部分消費者質疑，台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，這是「寒冷環境生長的自然印記」，強調當雪梨在低溫、寒流、日夜溫差大的環境下生長時，果皮會自然產生的一種保護機制，這種雪梨吃起來甜度、口感與風味更佳，「懂吃的人才知道」。

    台中市梨山是溫帶水果的故鄉，根據台中市農業局統計，梨山的梨種植面積1,675公頃，年產量2萬4,120公噸，其中，雪梨栽培面積約400公頃，年產量約6,500公噸，每年12月至農曆春節是雪梨的盛產期。

    雪梨為薔薇科梨屬的落葉果樹，是台中市特有的溫帶梨品種之一，需要一定期間的低溫，才可正常萌芽、開花及結果，加上梨山地區得天獨厚的環境及農民用心的栽培管理下，一顆雪梨重量可達1.5~2.5公斤，在梨品種中體型較大，又有「梨中之王」的美名。

    最近正值梨山雪梨產季，但祁份雪梨表現出現黑斑，農友擔心消費者因此卻步，羅進玉表示，黑斑是雪梨「寒冷環境生長的自然印記」，因雪梨為日本引進品種， 生長於 高海拔、低溫環境，果肉細緻、多汁、甜度高，非常耐貯藏，風味穩定是其主要特色，因為它適合寒冷氣候，

    才會出現「雪梨黑皮」，這個幾乎每年、每個產區、每位果農都會遇到的現象。

    羅進玉指出，當雪梨在低溫、寒流、日夜溫差大的環境下生長時，果皮會自然產生一種保護機制「芳香族抗氧化酚類化合物」，以抵抗病菌侵入，保護果實組織，提高果實在逆境中的存活能力，當其與空氣接觸氧化後，就會在表皮形成黑斑，且天氣越冷，黑斑越明顯，並非病害、腐爛或農藥問題。

    羅進玉說，雪梨出現黑斑，吃起來果肉甚至更細膩， 甜度、口感與風味更佳，因含有較多抗氧化物質，對身體健康更有幫助，類似的情況在

    在日本甜柿（黑皮）、部分高山梨品系中也常見，強調「外表」不是品質的唯一標準，真正好吃的高山水果，往往帶著自然的痕跡，雪梨上的「黑斑」，正是高山、低溫、自然環境留下的證明，「懂吃的人才知道」。

    台中區農業改良場助理研究員也是梨專家的徐錦木也指出，雪梨黑斑是一種生理現象，不是病害，可能是低溫傷害，造成表皮褐化，或儲藏環境二氧化碳濃度太高，造成的褐化現象，對果肉品質沒有影響、也不影響風味。

    雪梨表現出現黑斑，專家表示是生理現象，並非病害,不影響風味。（農友提供）

    雪梨表現出現黑斑，專家表示是生理現象，並非病害，不影響風味。（農友提供）

    目前正值梨山地區雪梨產季，套袋的碩大果實掛滿枝頭。（農友提供）

    目前正值梨山地區雪梨產季，套袋的碩大果實掛滿枝頭。（農友提供）

    圖
    圖
