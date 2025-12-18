為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市育兒租金補貼元旦開放申請 每人補助4千元、無子女數上限

    2025/12/18 09:40 記者蘇孟娟／台中報導
    中市育兒租金補貼元旦開放申請。（圖：市府提供）

    為減輕台中市育有0至12歲子女的租屋家庭負擔，台中市政府運用囤房稅稅收辦理「台中市育兒租金補貼」，台中市住宅發展工程處表示，自明年1月1日起至12月31日受理申請，凡在台中市租屋且符合財稅規定的市民，每名0至12歲子女可獲新台幣4000元補助，且補助子女數不設上限，承租社會住宅的市民亦可申請，全面照顧台中市育兒家庭，補貼戶數上限約為1萬6240戶，額滿截止。

    台中住宅處說明，為了簡政便民，如已申請明年度內政部國土管理署租金補貼的市民，免再次提供育兒租金補貼申請資料，市府確認符合規定後將寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回復申請意願，即可完成申請。後續經審查核定者，相關補貼將1次性撥入核定戶指定帳戶。

    住宅處另指出，未申請中央租金補貼的民眾也不用擔心，可至台中市育兒租金補貼網站（https://cahas.taichung.gov.tw/）線上申請，或至市府住宅發展工程處網站（https://thd.taichung.gov.tw/）下載或臨櫃索取申請書，上班時間親送至台中市政府住宅發展工程處住宅服務科（地址：台中市西屯區文心路二段588號行政1館），或以郵寄提出申請（申請日認定以寄出郵戳為憑）；若對補貼有疑問者，請洽諮詢服務電話：04-22289111轉69300。

