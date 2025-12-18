為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化塭仔港4000尾烏魚熱銷 200萬年終獎金入袋

    2025/12/18 09:36 記者湯世名／彰化報導
    剛捕獲的烏魚新鮮肥美。左為彰化縣議員賴清美。（圖由賴清美提供）

    剛捕獲的烏魚新鮮肥美。左為彰化縣議員賴清美。（圖由賴清美提供）

    冬至前夕，漁民黃超群昨晚在東引到淡水間海域捕獲4000尾烏魚，今天（18日）上午在彰化線西塭仔港開賣，吸引大批饕客與業者前往搶購，每尾烏魚平均可達5、6台斤，現場「殺烏取卵」盛況空前，最受矚目的野生烏魚卵價格每台斤1200元到1800元，粗估這趟出海可為漁民賺進200萬元「年終獎金」。

    黃超群昨晚把握捕烏的黃金時間出海，與漁工冒著強風大浪撒網，果然獲得幸運之神眷顧，收網時捕獲數量龐大的「正頭烏」，目測粗估數量多達4000尾；今天上午回到塭仔港殺烏取卵，由於這批魚貨相當肥美，消息靈通的老饕與業者紛紛趕往批貨，一時間塭仔港擠爆人潮，盛況空前。有北部的熟客指名要買大尾的再分切，回家後可以分次享用。

    今年「正頭烏」烏魚殼每台斤120元到150元，濕的野生烏魚卵價格每台斤1200元到1800元，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元。漁民預計下一波冷氣團來襲時還會有數量可觀的烏魚群將洄游至中部海域，他們已準備妥當將再度出海捕烏，希望在冬至前夕再賺一筆。

    剛捕獲的烏魚新鮮肥美。（圖由賴清美提供）

    剛捕獲的烏魚新鮮肥美。（圖由賴清美提供）

    塭仔港烏魚今天開賣，吸引老饕搶購。（圖由民眾提供）

    塭仔港烏魚今天開賣，吸引老饕搶購。（圖由民眾提供）

    今天在塭仔港有大量烏魚開賣。（圖由賴清美提供）

    今天在塭仔港有大量烏魚開賣。（圖由賴清美提供）

    新鮮烏魚現場開剖取卵。（圖由賴清美提供）

    新鮮烏魚現場開剖取卵。（圖由賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美買了不少烏魚。（圖由民眾提供）

    彰化縣議員賴清美買了不少烏魚。（圖由民眾提供）

