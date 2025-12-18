水氣來了！今入夜起容易有雨到週末

今東北季風逐漸減弱，不過水氣開始接續移入，今起容易有雨到週末。（資料照）

今（18日）東北季風逐漸減弱，不過水氣開始接續移入，今起容易有雨到週末。

天氣風險公司分析師黃國致指出，今東北季風將逐漸減弱，白天桃園以北、東半部以及恆春半島地區為陰時多雲局部短暫陣雨天氣，其他地區維持多雲到晴天氣。入夜後隨南支槽於華南地區建立，南海一帶水氣有向北移入的趨勢，西半部雲量增多，局部地區有短暫雨情形。氣溫方面日間北部及東北部高溫20-23度，花東地區高溫24-25度，中南部地區高溫維持在25-27度左右，夜間低溫中北部及東北部地區低溫17-19度，南部及花東地區低溫18-21度，日夜溫差還是較為明顯。

請繼續往下閱讀...

週五至週六（19-20日）轉為高壓迴流偏東風環境，由於南方水氣持續向北移入，各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨情形，尤其東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，天氣較為不穩定，外出請記得攜帶雨具。氣溫略下降，日間高溫約21-24度；夜間低溫則沒有太大變化。

預估下週日至週一（21-22日）東北季風再增強，不過環境逐漸轉乾天氣，除北部及東部雲多仍有局部短暫（陣）雨外，其他地區多雲到晴。北部及東北部仍然偏涼，其他地區因太陽逐漸露臉，日間高溫反而有回升的趨勢，南部地區高溫可達26-27度，但日夜溫差較大，早出晚歸請注意保暖。此期間臺灣周邊風浪較大，海上作業請注意安全。

下週二至下周三（23-24日）東北季風先減弱再增強，迎風面北部及東部地區仍為陰天有雨天氣，氣溫轉涼；中南部地區多雲到晴，日夜溫差大早出晚歸請注意保暖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法