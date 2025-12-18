不畏國旅「冷冬」！ 墾丁福華不失約 邀家扶兒揉出「幸福味」

墾丁飯店連年不失約 邀家扶兒揉出「幸福味」（記者蔡宗憲攝）

恆春半島觀光產業近年面臨嚴峻挑戰，國旅市場低迷景象令不少業者叫苦連天，但在這波「觀光寒冬」中，卻有一股暖流堅守南之境。墾丁福華渡假飯店多年來堅持的聖誕公益傳統，今年依舊不因景氣而縮水，邀請恆春家扶中心孩童走進飯店，親手揉製「幸福小熊胖」，用企業的溫度融化旅遊市場的冰霜。

活動在聖誕老公公的熱情歡呼中揭開序幕，飯店點心房主廚黃國峰師傅今年特別設計造型Q萌、圓滾滾的「幸福小熊胖」麵包。當可愛的小熊造型亮相時，立刻引發孩子們的驚呼聲，一掃平時生活的沉重。在師傅的指導下，孩子們專注地揉捏麵糰，將對未來的希望捏進專屬於自己的點心中，現場充滿節慶的歡樂與麵包香。

「即便觀光環境再艱困，對孩子的承諾絕不能失約！」墾丁福華總經理張積光表示，飯店深知許多家扶孩童來自單親家庭或缺乏陪伴，甚至因長輩忙於生計而疏於課後關懷。飯店連年邀請孩子到訪，不僅是為了共度佳節，更是希望透過接觸國際觀光飯店的環境，開拓孩子的視野，讓他們明白「幸福是可以靠雙手創造的」。

除了手作體驗，飯店更貼心準備了麗香苑豐盛下午茶，慰勞長期辛勞的家扶老師。席間孩子們開心地與聖誕老人互動，依依不捨的純真模樣，讓飯店同仁感性直言，「這就是堅持下去的動力。」屏東家扶中心主任黃朝宗強調，觀光市場哀鴻遍野之際，墾丁福華仍堅持回饋地方弱勢，這份「不失約」的精神，對孩子而言是最好的身教，能增強他們勇敢追夢的信心。

