嘉義米餅結合鹿草「放火馬」 辣米磚進駐桃園機場

農糧署攜手昇恆昌、新東陽等通路，於桃園國際機場及多個通路啟動「米糧精品伴手禮」展售專區。（奮起福米餅提供）

為推動臺灣優質米製品走向國際，農糧署輔導國內米食產業轉型升級，並攜手昇恆昌、新東陽等通路，於桃園國際機場及多個通路啟動「米糧精品伴手禮」展售專區，精選全台具代表性的米製精品進駐國門；嘉義在地品牌奮起福米餅入選本次「米糧精品伴手禮」代表品牌，與嘉義縣鹿草鄉公所聯名推出的「火馬辣米磚」，選用在地契作的朱雀朝天椒製成，呈現鹿草「火馬祭」傳統宗教儀式意象，讓遊客從伴手禮認識台灣風土故事。

農糧署近年來輔導傳統米製食品轉型升級，鼓勵國內烘焙與米食加工業者進行創新研發，將傳統米食提升為兼具美觀、美味與食品安全的精品點心，已成功商品化並上市超過百項產品，展現台灣農業與食品加工業的創新實力。

奮起福執行長陳岱聲表示，奮起福米餅以台灣稻米為核心，結合嘉義在地農產與風土故事，讓米餅不只是零食，而是能承載文化、人情味與永續精神的在地伴手禮，此次入選商品包含獲國際美食星級評鑑肯定的 「ITI 星級米磚禮盒」及與鹿草鄉公所聯名推出的「火馬辣米磚」。

陳岱聲說，「火馬辣米磚」以鹿草熱情土地為靈感，包裝融入鹿草圓山宮在地文化「火馬祭」意象，展現嘉義地方文化與創意，更實踐「地方共好、農食結合、觀光加值」的理念，讓一口米餅成為最有故事的嘉義味；入選商品同步於桃園國際機場第一航廈、第二航廈管制區等通路上架販售，是遊客選購伴手禮的新選擇，感謝農糧署支持及鹿草鄉公所合作，希望讓更多人認識台灣米、看見嘉義之美，將來自土地的溫度分享給世界。

奮起福米餅結合鹿草「火馬祭」的特色商品辣椒米磚。（記者林宜樟攝）

辣椒米磚是用鹿草在地契作的朱雀朝天椒製成。（奮起福米餅提供）

