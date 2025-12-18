為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義米餅結合鹿草「放火馬」 辣米磚進駐桃園機場

    2025/12/18 09:10 記者林宜樟／嘉義報導
    農糧署攜手昇恆昌、新東陽等通路，於桃園國際機場及多個通路啟動「米糧精品伴手禮」展售專區。（奮起福米餅提供）

    農糧署攜手昇恆昌、新東陽等通路，於桃園國際機場及多個通路啟動「米糧精品伴手禮」展售專區。（奮起福米餅提供）

    為推動臺灣優質米製品走向國際，農糧署輔導國內米食產業轉型升級，並攜手昇恆昌、新東陽等通路，於桃園國際機場及多個通路啟動「米糧精品伴手禮」展售專區，精選全台具代表性的米製精品進駐國門；嘉義在地品牌奮起福米餅入選本次「米糧精品伴手禮」代表品牌，與嘉義縣鹿草鄉公所聯名推出的「火馬辣米磚」，選用在地契作的朱雀朝天椒製成，呈現鹿草「火馬祭」傳統宗教儀式意象，讓遊客從伴手禮認識台灣風土故事。

    農糧署近年來輔導傳統米製食品轉型升級，鼓勵國內烘焙與米食加工業者進行創新研發，將傳統米食提升為兼具美觀、美味與食品安全的精品點心，已成功商品化並上市超過百項產品，展現台灣農業與食品加工業的創新實力。

    奮起福執行長陳岱聲表示，奮起福米餅以台灣稻米為核心，結合嘉義在地農產與風土故事，讓米餅不只是零食，而是能承載文化、人情味與永續精神的在地伴手禮，此次入選商品包含獲國際美食星級評鑑肯定的 「ITI 星級米磚禮盒」及與鹿草鄉公所聯名推出的「火馬辣米磚」。

    陳岱聲說，「火馬辣米磚」以鹿草熱情土地為靈感，包裝融入鹿草圓山宮在地文化「火馬祭」意象，展現嘉義地方文化與創意，更實踐「地方共好、農食結合、觀光加值」的理念，讓一口米餅成為最有故事的嘉義味；入選商品同步於桃園國際機場第一航廈、第二航廈管制區等通路上架販售，是遊客選購伴手禮的新選擇，感謝農糧署支持及鹿草鄉公所合作，希望讓更多人認識台灣米、看見嘉義之美，將來自土地的溫度分享給世界。

    奮起福米餅結合鹿草「火馬祭」的特色商品辣椒米磚。（記者林宜樟攝）

    奮起福米餅結合鹿草「火馬祭」的特色商品辣椒米磚。（記者林宜樟攝）

    辣椒米磚是用鹿草在地契作的朱雀朝天椒製成。（奮起福米餅提供）

    辣椒米磚是用鹿草在地契作的朱雀朝天椒製成。（奮起福米餅提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播