說故事也能防詐騙！雲林親子同台演出 孩子用童言揭穿詐騙手法

雲林說故事比賽首度將反詐意識融入，盼培養學童自我保護意識。（圖由文觀處提供）

為提升親子閱讀風氣，雲林縣文化觀光處舉辦「說故事大賽」，因應近年詐騙猖獗，縣府首度將反詐意識融入，讓孩子能夠在舞台說故事同時，也能靠自己的語言闡述現在生活上常見詐騙手法。文觀處長陳璧君表示，盼用閱讀培養學童思考與判斷力。

雲林縣響應台灣閱讀節，舉辦「故事大賽」已成深受親子歡迎的年度閱讀活動，近年不少親子、師生團隊同台演出，因此今年特別鼓勵參賽者以反詐騙為主題發想故事，透過角色扮演與情節鋪陳，讓防詐觀念更貼近孩子的生活經驗。

文觀處指出，今年比賽結合社會安全議題，有父子檔的相聲，唱作俱佳，還有組別將爺爺和奶奶接到詐騙電話無知和惶恐險些受騙的真實插曲融入故事，讓生活深化在故事中，達到寓教於樂深，也讓反詐騙觀念從小建立，成為孩子一生受用的能力。

參賽家長表示，陪伴孩子從討論劇情、設計到編排故事敘事手法，都能讓小朋友們感知防詐技巧和竅門，如接到陌生不明電話應「停看聽」，閱讀與防詐教成為親子互動的一環。

陳璧君表示，閱讀是培養孩子思考力與判斷力的重要途徑，今年將反詐騙融入比賽，希望孩子能在故事情境中，自然理解詐騙常見手法，並學會自我保護，進而將防詐意識落實於日常。透過語言表達、肢體動作與創意演出，提升孩子的閱讀與表達能力，也強化生活素養。

