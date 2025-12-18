睽違15年大蛻變！墾丁遊客中心23日重新開館 AR、VR「飛越山海」

墾丁遊客中心23日重新開館 AR、VR「飛越山海」。（記者蔡宗憲攝）

作為墾丁國家公園核心樞紐的遊客中心，因展示內容逾十年未更新，顯得與當代科技脫節。墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）斥資進行「由內而外」的大型展示更新工程，導入AR、VR及沉浸式劇場將正式揭幕。屆時遊客不僅能透過數位科技「飛越」半島，還能與實體鯨豚標本共舞，展現兼具科技感與教育意義的永續新風貌。

墾丁遊客中心展示廳自1994年啟用，最近一次更新已是14年前，原有的靜態模型與圖片早已泛黃陳舊。墾管處去年啟動大改造，除了建物外觀防漏拉皮，更將展示手法全面升級。走進大廳，首見「時光之旅」光影通道，帶領遊客穿越恆春半島的人文歲月；隨後的「空間寶盒」則利用3D風扇與動畫，將珍貴標本轉化為生動的生態櫥窗。

請繼續往下閱讀...

墾管處處長許書國說，本次更新最大的「吸睛」亮點，莫過於高科技的感官體驗。遊客可戴上VR頭盔，以雄鷹視角俯瞰半島陸海域；或是走進沉浸式劇場，身歷其境感受「班卡拉」夢遊仙境與螢光蕈魔法森林的奇幻美景。此外，館內結合AR（擴增實境）技術，民眾只需滑動手機，就能在展場捕捉黃裳鳳蝶、大翅鯨或梅花鹿的蹤跡，讓探索過程如同尋寶般有趣。

除了硬體升級，墾管處也將原有視聽室轉型為親子多功能區，設置互動磁性展牆，讓孩子在遊戲中認識生物棲地。而戶外全新打造的景觀休憩平台，結合3D生態繪圖牆，已成為遠眺貓鼻頭及夕陽海景的絕佳打卡點，預計將掀起一波社群洗版熱潮。

墾管處表示，全新的遊客中心將於12月23日正式開館，誠摯邀請民眾蒞臨，共同見證這座「國家公園大門」蛻變後的嶄新姿態，體驗一場最深度的山海文化洗禮。

珍貴標本轉化為生動的生態櫥窗。（記者蔡宗憲攝）

珍貴標本轉化為生動的生態櫥窗。（記者蔡宗憲攝）

身歷其境感受「班卡拉」夢遊仙境與螢光蕈魔法森林的奇幻美景。（記者蔡宗憲攝）

墾丁遊客中心23日重新開館 AR、VR「飛越山海」。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法