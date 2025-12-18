八里「喵喵屋」至今收容47隻貓 旅館式空間提升動物福利

新北市動物保護防疫處所屬八里動物之家打造全新「八里喵喵屋」，以易清潔、可消毒的環保材質，結合友善且具美感的空間設計，提供收容貓隻更安全、舒適的生活環境。（動保處提供）

為精進動物福利，新北市動物保護防疫處所屬八里動物之家打造全新「八里喵喵屋」，以易清潔、可消毒的環保材質，結合友善且具美感的空間設計，提供收容貓隻更安全、舒適的生活環境。新貓屋自今年11月啟用以來已收容47隻貓，預估每年可收容近500隻。

此次八里喵喵屋採2貓1室規劃，設有大貓房6間、小貓房2間，每間貓房由3至4層構成，提供充足的垂直動線，讓貓咪依天性自由探索，同時保有彼此距離，降低壓力與衝突。室內配置貓抓柱與可自由穿梭的「任意門」，並為內向害羞的貓咪規劃隱密角落，整體空間宛如旅館。

獸醫師黃勁達指出，傳統鐵製貓籠易生鏽、藏汙納垢，增加病原風險，新貓屋材質兼具防潮、防霉與防疫功能，有助守護動物健康。

動保處表示，提升收容動物福祉是持續目標，除升級硬體，也透過社群平台、認養會、愛心認養小棧及校園推廣等多元方式，提高犬貓曝光度，歡迎民眾前往新北市公立動物之家參觀認養，為毛寶貝找一個幸福的家。

