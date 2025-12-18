為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    突破45度C魔咒 雲林林內農會「酵素米果」未上市先轟動

    2025/12/18 09:06 記者黃淑莉／雲林報導
    林內農會成功研發「酵素米果」。（記者黃淑莉攝）

    林內農會成功研發「酵素米果」。（記者黃淑莉攝）

    雲林林內鄉是國內重要木瓜、鳳梨、稻米產地之一，為推廣在地農產，林內農會成功研發「酵素米果」，農會總幹事黃國洲表示，不同目前市售上百種米果產品，農會克服技術保留酵素活性及米果營養，這項新技術農會已向經濟部申請技術專利。

    林內鄉農會推廣在地農產，開發多項加工產品，有木瓜牛奶粉、木瓜綜合酵素及木瓜酵素保養品、鳳梨酵素，也在端午節時把鳳梨包進粽子，為推廣米食，黃國洲去年帶著農會同仁研發，把酵素加入米果。

    黃國洲指出，米果製作過程會產高溫，酵素在45度C就會遭嚴重破壞，為保留酵素的活性及米果營養、口感及米香，需要技術，經過多次研究才成功，這項新技術農會已申請技術專利，且產品的活性檢驗報告，每公克活性達到20個單位以上。

    黃國洲說，結合林內的木瓜、鳳梨，目前酵素米果有4種口味，包括黑糖玫瑰鹽、木瓜牛奶、桂花鳳梨及黑糖巧克力，10月農會舉辦木瓜節給民眾試吃，大受好評，會後詢問度高。

    黃國洲表示，酵素米果選用林內在地優質稻，完全非油炸，保留穀物的醣類、植物性蛋白及膳食纖維，產品經SGS重金屬檢驗均符合規定，預計明年上市，在農會、網路商城及各大農會超市販售。

    另林內農會將在本週六（20）日舉辦優質糧稻香傳情暨農民節表彰活動，有牛汶水食農教育體驗、稻草捲展示、大型農機展示及農產市集，現場也有酵素米果試吃。

    推廣米食、木瓜等農產，林內農會克服技術，成功研發「酵素米果」。（記者黃淑莉攝）

    推廣米食、木瓜等農產，林內農會克服技術，成功研發「酵素米果」。（記者黃淑莉攝）

    林內鄉農會總幹事黃國洲帶領農會同仁克服技術，研發「酵素米果」，保留酵素活化及米的營養價值。（記者黃淑莉攝）

    林內鄉農會總幹事黃國洲帶領農會同仁克服技術，研發「酵素米果」，保留酵素活化及米的營養價值。（記者黃淑莉攝）

    圖
    圖
