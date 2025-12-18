為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民雄國家廣播文物館見證二戰 ICRT總經理參訪：廣播仍重要

    2025/12/18 08:21 記者王善嬿／嘉義報導
    ICRT總經理Tim Berge參訪國家廣播文物館，對廣播角色有感。（記者王善嬿攝）

    ICRT總經理Tim Berge參訪國家廣播文物館，對廣播角色有感。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣文化觀光局推廣百大文化基地小旅行，近日邀請國際媒體走訪嘉義文化景點，其中民雄國家廣播文物館見證從二戰、冷戰到全球化時代，廣播電波、聲音作為跨海宣傳戰、國際傳播等角色演變，ICRT總經理Tim Berge參訪表示，隨電視、網路興起，廣播雖已不是家戶主要獲取新聞、娛樂的媒介，然而從近年極端氣候帶來風災造成停電、網路斷訊，廣播能不受限制、提供第一手消息給聽眾，仍是很重要角色。

    縣文化觀光局委由嘉義文化科技創新基地邀請ICRT、路透社、Kaohsiung Times等在台國際媒體，17日踩點體驗嘉義百大文化基地板陶窯交趾陶剪黏工藝基地、縣定古蹟培桂堂，同時串連國家廣播文物館、中埔穀倉農創園區「高山茶都．嘉義」，認識嘉縣的歷史、人文特色。

    近年因地緣政治緊張，國際情勢持續變動，國家廣播文物館前身是日治時期「民雄放送所」，從館內保留文物、史料，見證二戰期間，廣播作為跨海宣傳戰等用途，引起國際媒體興趣與好奇。

    ICRT前身為美軍廣播電台台灣分台，1979年美軍離台，後來由台北國際社區文化基金會接手營運，該台總經理Tim Berge受訪說，4、50年前廣播是家家戶戶主要獲取資訊的管道，現在民眾可以從手機、網路聽音樂，然而廣播有其獨特性，如跑步的時候，不可能看著螢幕影像跑步，只能用聽的，而且廣播DJ會因應天氣、節日播放音樂，製作豐富節目內容，還有重要新聞播報，如遇停電、網路斷訊，廣播仍可以提供音樂、資訊傳播，雖然不是主流媒體，仍很重要。

    國際媒體走訪國家廣播文物館，了解早年廣播肩負戰時宣傳、國際傳播責任。（記者王善嬿攝）

    國際媒體走訪國家廣播文物館，了解早年廣播肩負戰時宣傳、國際傳播責任。（記者王善嬿攝）

