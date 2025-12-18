為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    迎風面短暫雨！今新竹以南多雲到晴 南部須留意空品

    2025/12/18 06:24 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（資料照）

    中央氣象署表示，今天迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（18日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

    溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

    離島天氣方面，澎湖多雲短暫雨，20至22度，金門多雲短暫雨，15至21度，馬祖多雲短暫雨，14至16度。風力方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率。

    空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    明天（19日）、週六（20日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；南方雲系北移，各地有局部短暫陣雨。

    下週日（21日）東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，下週一（22日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，21日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。

    下週二（23日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，大台北山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週三（24日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚仍涼；桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 - 20 17 - 27 20 - 27 17 - 23

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

