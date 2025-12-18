今迎風面有短暫雨 吳德榮：週末全台都有雨勢

吳德榮說，今天清晨4時紅外線雲圖（左）顯示，迎風面東北部有低雲；清晨4時雷達回波合成圖（中）顯示，東北部及海面有降水回波；清晨4時累積雨量圖（右）顯示，大台北東側及宜蘭已有降雨、花蓮亦有零星降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（18日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北部、東部偶有雨，北台灣偏涼；明（19日）、後（20日）兩天水氣北上，降雨略增加，各地白天舒適、早晚偏涼。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新（17日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天東北季風影響，迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；中南部影響輕微，為晴時多雲。北台灣偏涼，中南部舒適微熱、早晚偏涼。

吳德榮說，明天中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨，其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。週六（20日）雲層略增厚、降雨略增。明天、週六各地白天舒適、早晚略偏涼。

吳德榮稱，下週日（21日）東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下週一（22日）季風轉乾，北台灣雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、週一中南部影響皆輕微、晴朗穩定。

吳德榮續稱，下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。下週三（24日）起，另一波比前波稍強的冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，模式可能再調整，應持續觀察。

