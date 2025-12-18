12/18 各報重點新聞一覽

美國國務院次卿海爾伯格美東時間12日和日本等國代表簽署「矽和平宣言」，台灣以嘉賓身分參與首屆「矽和平峰會」。海爾伯格社群媒體X肯定台灣作為嘉賓參與討論，作出卓越貢獻。（取自海爾伯格X）

自由時報

矽和平峰會 台灣應邀參加 林佳龍上週赴美 晤國務次卿

美國國務院經濟事務次卿海爾伯格美東時間十二日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國等國代表簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），啟動「矽和平」倡議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。台灣、歐盟等則以嘉賓身分參與首屆「矽和平峰會」。國安官員昨指出，這與賴清德總統提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，具有高度一致性，相信台灣可於當中扮演關鍵角色。

蔡明彥：共軍鎖定日機後 美軍大動作反制 中共遼寧艦僅演訓16天 歷來最短

針對近期中共遼寧艦編隊動態，國安局長蔡明彥昨在立法院國防委員會證實，日前發生中共軍機以雷達照射鎖定日本戰機的挑釁事件後，美日同盟迅速啟動應變機制，美軍派遣B-52H戰略轟炸機進駐日本海，與日機F-35及F-15聯訓展現嚇阻態勢，遼寧艦隨即轉向返航，此次出第一島鏈演訓僅十六天，創下「歷來最短」紀錄。

海巡今年查獲毒品逾13噸 創新高 截213萬毒咖啡包原料 黑市價逾10億

政府總動員反毒，海巡署今年查獲毒品量總重一三八一一公斤，相較去年查獲九四四一公斤大幅增加，緝毒成效為歷年之最。海巡署昨在中部分署展示破獲的四件重大毒品案，其中苗栗查緝隊與檢警、海關合作，截獲從中國運來企圖闖關的「喵喵」先驅原料、四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，重達一．四二公噸，可製成施用致死率高的「喵喵」毒咖啡二一三萬包，黑市價達十億七千萬元。

聯合報

政院再宣布法案不副署3原則 蔣萬安：民眾忍無可忍

行政院不副署新版財劃法，朝野陷入僵局。賴清德總統昨再次強調，肯定行政院長卓榮泰依憲法「不予副署」，捍衛民主憲政；行政院更宣布未來法案「不副署三原則」，繼續守護憲法。國民黨主席鄭麗文則痛斥賴總統和卓揆公然違憲，對於賴總統「窮台、亂台、毀台」，國民黨會用最大力量來保護國會；台北市長蔣萬安說，古今中外他從未聽過「在野獨裁」，民眾對民進黨政府才是忍無可忍。

今重返竹市府 高虹安：停職1年5個月 人生被迫按下暫停鍵

新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑六月。她昨接受本報專訪感嘆，「貪汙標籤太沉重」，停職一年五個月，人生被迫按下暫停鍵，二審結果才讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。竹市府昨收到准予復職公文，高虹安今早八時半將重返市府上班。

中國時報

未見艦載機 福建號穿越台海

中共福建號航母正式成軍服役後，16日首次穿越台灣海峽。國防部17日公布一張針對福建艦的空拍監偵黑白照片，國防部長顧立雄表示，照片中的福建號甲板沒有艦載機，預判應該是要回到上海長興島做進一步的缺失改正，觀察沒有軍事舉動。

王金平稱副署是行政院長義務

繼《財劃法》之後，行政院長卓榮泰對停砍公教年金法案，已表明不覆議、不副署，而且對立法院三讀通過的法案，他若認為「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律」，他就不副署。對於卓榮泰的表態，前立法院長王金平認為「副署」是行政院長的義務，不副署就是不負責任。

國安局長蔡明彥昨在立法院證實，中共軍機日前以雷達照射鎖定日本戰機挑釁事件後，美日同盟迅速應變，美軍派遣B-52H戰略轟炸機進駐日本海，與日機F-35及F-15聯訓展現嚇阻態勢。（記者王藝菘攝）

海巡署苗栗查緝隊與檢警、海關合作，破獲中國運來企圖闖的喵喵毒品先驅原料1.42公噸。（記者余瑞仁翻攝）

