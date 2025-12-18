南方水氣北抬！宜蘭今大雨 氣象專家：高山有機會降雪

颱風論壇指出，週四宜蘭地區有大雨，週五、六期間南方水氣通過台灣上空，各地天氣不穩定，均有短暫小雨的機會，尤其週六這天是水氣最豐沛的一天，下雨時間會比較長。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受東北季風影響，今（18）日宜蘭預估將有大雨發生，明後天隨著南方水氣通過台灣上空，各地都有機會降雨，其中週六會是水氣最豐沛、下雨時間比較長的一天，包含中、南部地區也會下雨。而在中部以北及花蓮以北的3500公尺以上的高山，也有零星降雪、固態降水或結冰的機率，提醒若有民眾要組團上山賞雪請留意安全。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，週五至週六由於東北季風減弱，加上南方雲系接替北抬緣故，南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，各地降雨機會都有提高的趨勢。

「林老師氣象站」表示，中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機率；若有安排上山賞雪活動，請注意自身保暖防寒，留意路面溼滑，安全第一。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，週四宜蘭地區有大雨，週五、六期間南方水氣通過台灣上空，各地天氣不穩定，均有短暫小雨的機會，尤其週六這天是水氣最豐沛的一天，下雨時間會比較長，連中、南部地區也會難得下雨，請大家要留意這個天氣變化！

颱風論壇提到，至於週日雲雨帶離開，東北季風增強，中、南部放晴，剩下北、東部迎風仍有下雨機會。

