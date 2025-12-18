為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化火葬場爭議起！反方告建築師、縣府科員

    2025/12/18 08:06 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣政府規劃在芳苑鄉設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈。（資料照）

    彰化縣政府規劃在芳苑鄉設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈。（資料照）

    彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈。對此，「彰化縣二林芳苑反火化場行動協會」將到彰化地方法院，對負責「火化場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員提告，指控報告內容疑似捏造鄉長同意設置火葬場，涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。

    鄉長站哪邊？協會稱書面報告扭曲

    反火化場行動協會指出，今年10月間，鄉民與協會成員曾在芳苑鄉公所與芳苑鄉長林保玲座談，林保玲當場明確表示「並未贊成，也沒有樂觀其成興建火葬場」。然而，縣府委託以境建築師事務所辦理的選址評估報告中，載明芳苑鄉長「同意配合設置火化場」，但實際上，林保玲從未表達支持火葬場設置。

    協會質疑，建築師事務所在明知林保玲未同意的情況下，仍於報告中記載林保玲支持設置，導致縣府承辦人員依據該報告，向彰化縣議會提出「彰化縣火化場開發計畫專案報告」，相關內容也正式登載於議會公文與會議紀錄中，已涉及不實登載，因此提告

    對於談話內容成為報告爭議核心。

    沒贊成也沒不同意 林保玲籲勿斷章取義

    林保玲澄清，她當天談話語句是「我沒贊成也沒不同意興建火葬場」。她指出，鄉公所並非火葬場設置的決策單位，每次縣府徵詢意見時，她都一再強調必須充分聽取地方聲音，她也呼籲外界勿斷章取義，曲解她的立場。

    芳苑鄉長林保玲（站立者）強調，鄉公所並非火葬場設置的決策單位，每次縣府徵詢意見時，她都一再要求必須充分聽取地方聲音。（資料照）

    芳苑鄉長林保玲（站立者）強調，鄉公所並非火葬場設置的決策單位，每次縣府徵詢意見時，她都一再要求必須充分聽取地方聲音。（資料照）

