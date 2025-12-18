高雄六龜攔河堰蓄水 冬季限量版美景再現

高雄六龜攔河堰蓄水，再現冬季限量版美景。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局攜手水利署超前部署投入2550萬元，今完成六龜攔河堰蓄水48萬噸，再現冬季限量版美景，加上疏濬完成8處工區蓄水共3496萬噸，串聯形成微型水庫，提前為明年用水做準備，整體水資源調度更靈活，更帶動地方觀光發展。

高雄每日用水量150萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，每逢枯旱季降雨又偏少，水利局爭取到水利署荖濃溪防災韌性計畫，預計5年將投入經費4000萬元，推動河川區域蓄水工程。

水利局今年投入經費550萬元，選定六龜區高屏溪上游十八羅漢山畔荖濃溪河床地，就地取河床砂石構築攔河堰，今完成蓄水48萬噸，再現湖光山色美景，預計提升地下水位8公分。

此外，水利署七河分署與水利局今年共投入2000萬元，於新威大橋上游至里嶺大橋河段，總計推動8處疏濬工程，目前工程已完工，並完成工區蓄水，形成地下水補注池，總計可補注3496萬噸入滲水量，加上市府圍堰蓄水，形成微型水庫，以備不時之需。

水利局表示，整體工程除了增加地下水補注外，可作為枯水期備援水量，旱季可調控高屏溪流量，整體供水調度更靈活，更成為民眾打卡熱門景點，提升水資源兼具觀光效益。

