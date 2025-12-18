漸凍人電動代步車搭公車遭拒載 淡水客運：召回駕駛做教育訓練

「漸凍人」胡庭碩靠電動代步車代步，昨午他搭862路線公車遭司機以「沒辦法固定」為由拒載，圖中公車非當事業者。（記者黃政嘉攝）

「漸凍人」胡庭碩仰賴電動代步車代步，他昨午到新北市三芝區出差，回程搭862路線公車，卻遭司機以「沒辦法固定」為由拒載，對此淡水客運業務部副理于嘉騏今（17日）晚回應，該駕駛確實有服務嚴重缺失，已懲處駕駛，包括召回駕駛做教育訓練，並將視輔導溝通態度記過，駕駛雖也向公司提出離職，但在跟他溝通下，他對離職一事「會再考慮」。

于嘉騏表示，事發時，胡先生有跟公司淡水站反映搭不了車，後續先就近安排公司另1台860路線公車到該站，免費載運胡先生與下車乘客（因862司機說胡擋公車，沒辦法營業，請乘客下車），等車回到站上，立即調閱行車影像了解狀況。

于嘉騏說，作為客運服務，希望民眾不管是一般人或身障者，都能使用到大眾交通工具，不該有任何拒絕載客理由，遇到類似狀況，服務正確流程應先向乘客說明沒上地扣的風險，如果乘客能接受，就該服務到底，因此該駕駛確實有服務嚴重缺失。

于嘉騏強調，駕駛拒絕乘客上車是很嚴重的事，現對駕駛懲處，是召回駕駛做好教育訓練、輔導，並在公司內部公告給所有駕駛知道，且會對該駕駛做行政懲處，視接下來的輔導溝通態度而定，若駕駛仍堅持己見沒錯，最重可處到大過。

于嘉騏表示，經與該駕駛了解，駕駛考量同業發生過相關輪椅、電動代步車沒上地扣而翻車情況，他不想有類似情況發生，加上862路線駛經北海岸，路線長，車速快，又多彎道，因此他堅持「能上地扣才願意載客」，駕駛有向公司提離職，但公司認為這樣是消極處理，此事不會因為辭職就結束，跟駕駛說「公司能理解你的堅持，但這不是能作拒絕載客的方式。」做不好之處就好好教育、溝通，駕駛說會再考慮。

胡庭碩說，事發後，客運公司僅電話聯繫他撤掉臉書貼文一事，對此，于嘉騏回應，因為昨午剛發生此事，公司一直在了解事情原委，需要時間，後續公司長官還會再跟胡先生接洽；胡庭碩指司機慫恿

這乘客咒罵，于嘉騏說，司機應是處於不希望車上過多乘客謾罵批評胡庭碩，而以手勢安撫、勸阻乘客對他做言語攻擊。

于嘉騏說明，公車上的輪椅固定扣簡稱「地扣」，當輪椅或電動代步車上公車時，需先勾住輪椅的輪胎，才能繫上安全帶固定身體，「只要不是太大台，地扣也能固定電動代步車，若愈大台，愈不好扣」。

