台南後壁頂長社區掛「金牌農村」銘牌 包裝行銷農產和農遊

台南市農業局農地管理工程科長黃炳耀（右）、後壁區長李至彬（左）今天特地為頂長社區掛上「金牌農村」的銘牌。（農業局提供）

台南市後壁區頂長社區去年榮獲農業部第三屆全國金牌農村競賽的銅牌，台南市農業局為提高南市金牌農村知名度，協助設計農產包裝和推廣行銷，今天（17日）發表強化金牌農村行銷成果，盼更多遊客到後壁農村旅遊，支持農村、發展農業。

後壁區仕安社區獲得第一屆金牌農村的「銀牌」，後壁無米樂社區獲得第二屆金牌農村的「銅牌」，頂長社區接棒再拿下第三屆金牌農村的「銅牌」社區，台南市農業局農地管理工程科長黃炳耀、後壁區長李至彬今天特地為頂長社區掛上「金牌農村」的銘牌。

黃炳耀表示，為讓更多人知道，並來到台南市金牌農村，市府挹注經費，委託專業師資，輔導金牌農村社區導覽解說、國際旅遊接待標準、故事述說技巧等方面之增能培訓，同時強化社區在地商品包裝設計，規劃金牌農村及潛力金牌農村遊程及上架旅遊平台販售，並協助曝光台南金牌農村，期望將人帶入社區帶來經濟發展收益。

今發表為台南金牌農村設計7項農產品包裝，包括「麻油單入禮盒」、「手工皂盒」、「頂長社區農夫提袋」、「酪梨2入禮盒」、「米樂公版茄芷袋」、「芭樂袋」及「酵素2入禮盒」，強化在地意象，並掛上金牌農村Logo，讓人可以容易辨識為金牌農村產品，再為金牌農村設計雙語摺頁介紹，及拍攝雙語行銷推廣影片、推出1日農遊遊程，讓遊客體驗後壁農村文化、特色產業及生活等，強調親身體驗農村的魅力。

李至彬說，後壁區農村再生社區有11個，在南市僅次於白河區，但參加農業部全國金牌農村競賽獲獎之社區，後壁區有3個社區，為南市最多，希望農業部農村水保署及南市農業局為後壁區的挹注，以金牌農村為目標，追求農村轉型，永續經營，吸引更多人愛上農村。

後壁頂長社區「金牌農村」強化行銷特色農產。（農業局提供）

台南後壁頂長社區「金牌農村」強化行銷特色農產，有新包裝設計。（農業局提供）

