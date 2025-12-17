比跨年熱鬧！中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮 200秒煙火畫璀璨句點

中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮200秒煙火畫下璀璨句點。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮建宮200週年祈安五朝福醮活動最終回，今（17）日在廟前延平路封街、泰豐輪胎醮區賽神豬、藝陣匯演、大普度法會，晚間更有酬神音樂祭拚場、越晚越熱鬧，晚上9點的謝壇花火秀，在聖母壇主醮施放200秒煙火，畫下祈安五朝福醮璀璨句點，數萬人一同欣賞夜空綻放的美麗煙火，讚嘆「超美」，還說「比跨年晚會還熱鬧」。

中壢仁海宮董事長王介禧說，祈安五朝福醮是中壢在地客家人最重要的傳統信仰科儀之一，象徵敬天謝地、祈求平安豐收、報本還恩的信仰精神。今年適逢建廟200週年，大普度法會號召逾3000信眾認購普度禮盒，易而安生醫捐贈2座牛奶塔（計有100箱每箱2瓶葡萄糖胺奶粉），永源機構總裁吳旻鴻捐贈白米5000包（每包5台斤等於2萬5000台斤），將於福醮儀式落幕後轉贈給弱勢家庭，朝明蔬果菜公司總裁黃宇俊也免費供應素食期間的蔬菜，也要感謝眾多善信參與，共同為中壢媽點亮福光，祈願國泰民安、風調雨順。

桃園市長張善政今晚出席「中壢仁海宮酬神音樂祭」說，仁海宮200週年系列慶祝活動開辦以來場場精彩，為中壢地區帶來滿滿歡樂，成功吸引來自全桃園及全台灣民眾共襄盛舉，無論是親子遊樂園與夜市、日本阿波舞團及泰國表演團隊的熱情演出，或是今晚壓軸登場的音樂祭，都展現仁海宮200週年慶典的豐富內涵與多元文化魅力，讓民眾深刻感受到媽祖的溫暖與庇佑。他感謝廟方用心規劃，包括歷年邀請國內外團隊演出，促成故宮數位典藏展出，讓市民有機會近距離接觸珍貴文化資源。

醮務局主任委員范振修、執行長黃連應也感謝張善政和市府各局處首長與地方各界對仁海宮的協助與力挺，展現對傳統宗教文化信仰的重視與支持，讓系列慶祝活動得以圓滿落幕。

中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮辦理普度大法會的供，相當壯觀。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮最終回，壓軸表演超熱鬧 。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮最終回，壓軸表演超熱鬧 。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮最終回，10多座水燈排泰豐輪胎醮區放閃。（記者李容萍攝）

